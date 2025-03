El canal de YouTube Todo Good, liderado por José Rodríguez, más conocido como el 'Pelao', se ha convertido en uno de los espacios digitales más populares del momento en el Perú. Con formatos como Good Time y Habla Good, la plataforma ha logrado consolidarse como un referente del entretenimiento en Perú. A través de conversaciones dinámicas y espontáneas, han conseguido una gran audiencia, destacándose entre los pódcast más vistos en redes sociales.

Recientemente, Mario Irivarren, una de las figuras del programa Good Time, causó revuelo al afirmar que su salario en el canal solo le alcanza para pagar la gasolina. El 'Pelao' respondió para La República el modelo económico del canal y la filosofía detrás del proyecto. Además, habló sobre la selección de panelistas y la importancia del compromiso de cada integrante en la construcción de un espacio exitoso.

¿Qué dijo el 'Pelao' sobre la declaración de Mario Irivarren del sueldo que gana en Good Time?

En una reciente entrevista con este medio, el 'Pelao' se pronunció sobre los comentarios de Mario Irivarren respecto a su sueldo en Good Time. Explicó que desde el inicio del proyecto se dejó en claro cuáles eran las condiciones económicas y que los panelistas debían confiar en el crecimiento del canal.

"Cuando hablamos sobre iniciar el proyecto, les dije: 'Gracias por su interés, pero esto es lo que hay, hermano'. Estamos en un pos de hacer crecer esto juntos y en pos de intentarlo. Y si ellos no hubieran tenido esa apertura, para mí era un ‘red flag’, porque a mí de qué me sirve alguien que venga y que espere tener su sueldo de la Tv acá. Con esto no quiere decir que no que no vamos a pagar lo necesario y lo justo a los talentos", detalló el creador de Todo Good. Subrayó que la filosofía del canal se basa en la colaboración y la apuesta por un futuro exitoso, más allá de una retribución inmediata.

Asimismo, el 'Pelao' destacó la apertura de Mario Irivarren para unirse al proyecto, pese a que su remuneración no se asemeja a la que recibe en la televisión.

“Imagínate yo que iba a pensar poder tener acá sentado a Mario Irribarren con el sueldo que gana en la tele, olvídate. Pero que él tenga la apertura de decir, okay, vendré acá, invertiré en esto, para mí esa es la mejor vibra que puedo tener de alguien. La primera vez que conocí a Mario, él me dijo y creo que ya lo hemos dicho en la entrevista que tenemos con él, ‘Pelado, estoy harto que me conozca todo el mundo como el chico reality. Estoy harto no tener una ventanita donde poder hablar y donde de verdad la gente me conozca, y de hecho yo creo que esa es la mayor revelación de Good Time”, añadió

Antes de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe se pensaron en otras personas para Good Time

El éxito de Good Time no ha sido casualidad. Desde el principio, el 'Pelao' y su equipo analizaron diversas opciones antes de formar el panel final con Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe. Inicialmente, se barajaron otros nombres, pero la elección se definió tras notar la química entre los tres conductores.

"Abneer, que es un productor que tiene años, es reconocido medianamente en el medio, llega a mí con una propuesta ya armada de panelistas. Pero, a ver, ahorita chévere cualquiera lo ve y dice, ‘Asu, qué éxito el programa’. Incluso ahorita tiene más gente conectada que nosotros (Habla Good). Pero es muy diferente cuando alguien llega con un proyecto así y tú tengas la capacidad de decirle, ‘Oye, okay, chévere, hagámoslo’. De hecho, Abner había tenido otros acercamientos en otros lados y no se lo aceptaron, no cuajó la idea. Y finalmente con Abneer yo le digo, ‘Hagámos estos pilotos’”, detalló.

Para el creador de Todo Good, era fundamental que cada integrante tuviera un motivo personal para participar en el proyecto y no solo buscara una oportunidad más en los medios. Al notar la química de los tres juntos, se decidió por realizar el podcast con Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe.

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe fueron los elegidos para Good Time por la química que tuvieron. Foto: Captura Good Time.



'Pelao' de Todo Good habla sobre el sueldo de Curwen

Otro de los temas que abordó el 'Pelao' fue la remuneración de Curwen, uno de los talentos más importantes de la plataforma. Aseguró que su equipo valora el esfuerzo y la dedicación de cada integrante, motivo por el cual se busca compensarlos de manera justa a medida que el canal crece.

“Por ahí he escuchado de que se han enterado del sueldo actual de Curwen. Y han dicho, ‘Ala, yo nunca le hubiera pagado eso Curwen’, porque el sueldo de Curwen ahorita es bien alto. Y yo digo como, oye, pero si hay alguien que tiene que sentirse más recompensado y todo dentro de estos son los talentos que están acá. Y para mí es recompensar eso, porque al final ellos son los que ponen, no solo su tiempo, sino su habilidad, su prestación y todo para para armar esta mesa”, afirmó.

En esa línea, insistió en que el canal está en constante evolución y que, conforme crezca, también lo harán las oportunidades económicas para todos los involucrados.

Curwen se ha convertido en uno de los personajes más queridos de Habla Good. Foto: Composición LR/CapturaHablaGood.

Un canal en constante crecimiento

Todo Good ha demostrado que con esfuerzo y visión estratégica es posible consolidar un proyecto digital exitoso. Gracias a programas como Good Time y Habla Good, la plataforma ha conquistado a miles de espectadores y sigue en ascenso. Con una comunidad fiel y en constante expansión, el 'Pelao' y su equipo continúan apostando por contenido innovador, desafiando los modelos tradicionales de entretenimiento en Perú.