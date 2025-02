Davoo Xeneize y sus lapidarios comentarios sobre la humillante caída de Boca ante Alianza: "Deportivamente es una vergüenza"

La derrota de Boca Juniors ante Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores ha generado un terremoto de críticas y reacciones entre los hinchas y analistas del fútbol sudamericano. Uno de los más contundentes en expresar su descontento fue el reconocido streamer y creador de contenido "Davoo Xeneize", quien, fiel a su estilo frontal, no se guardó nada al analizar la caída del equipo argentino.

Durante su transmisión en vivo tras el partido, Davoo Xeneize no dudó en calificar el desempeño del equipo como "una de las peores presentaciones en la historia reciente del club". Con frases contundentes, el streamer expresó su indignación: "Probablemente, esta ha sido la eliminación más dura de Boca en toda la historia de la Copa Libertadores", sentenció tajantemente.

La desazón de Davoo Xeneize refleja el sentimiento de un sector importante de la afición que exige respuestas y un cambio inmediato en el rumbo futbolístico del club 'xeneize'. Foto: YouTube

La desazón de quedar eliminados tempranamente de la Copa Libertadores

El mal rendimiento en el certamen continental no solo dejó una derrota dolorosa, sino que también significó la eliminación prematura de Boca Juniors de la Copa Libertadores. Este golpe ha generado un gran malestar en la hinchada y una ola de cuestionamientos hacia el plantel y el cuerpo técnico.

Las declaraciones de Davoo rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de hinchas compartieron su frustración y coincidieron con su análisis. "Deportivamente, no hay nada más bajo que quedar eliminado en la fase 1 o 2", afirmó, dejando en claro su postura sobre la magnitud del fracaso.

Asimismo, comparó la eliminación en fases previas con caídas en instancias decisivas: "Seguramente van a decir, Boca quedó eliminado en octavos, cuartos o semifinales, pero te duele mucho porque estuviste cerca de ganarlo. Sin embargo, el hecho de no clasificar a la fase de grupos o de no ser capaz de superar en una serie de eliminatoria a Alianza en La Bombonera es una vergüenza sin igual", sentenció.

Las consecuencias de no volver a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores

Por segundo año consecutivo, Boca Juniors no disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, un hecho que no pasa desapercibido para el mundo Boca ni para el propio Davoo. El streamer argentino destacó la gravedad de esta situación y sus consecuencias: "Van a ser dos años sin jugar un partido de la fase de grupos. Para mí es un fracaso rotundo y es imposible de maquillar".

Además, fue tajante al calificar la ausencia del equipo 'azul y oro' en el torneo más importante del continente: "No hay otra palabra para llamarlo. No se puede decir de otra manera que Boca no esté en esta Copa Libertadores", sentenció.

Lo que le queda a Boca Juniors en el 2025

Tras la reciente eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2025 a manos de Alianza Lima, el equipo deberá concentrarse en las competiciones nacionales y en el próximo Mundial de Clubes. En el ámbito local, Boca continuará su participación en la Liga Profesional de Argentina y la Copa Argentina. Además, en junio, el equipo disputará el Mundial de Clubes, donde se enfrentará a rivales como Benfica el 16 de junio, Bayern Múnich el 20 de junio y Auckland City el 24 de junio.

A pesar de la eliminación, el entrenador Fernando Gago ha manifestado su intención de continuar al frente del equipo, enfocándose en mejorar el rendimiento y aspirando a títulos en las competiciones restantes.

La falta de títulos internacionales y los recientes descalabros en las últimas campañas ya han encendido las alarmas en la directiva, que deberá tomar decisiones clave para evitar otro fracaso en el ámbito internacional. Mientras tanto, la hinchada xeneize sigue esperando una respuesta del equipo en los próximos encuentros.