En un reciente stream en el canal de Diealis en Kick, la tiktoker Zully aclaró la controversia generada en redes tras su presunta amenaza de "funar" a la Policía Nacional del Perú (PNP). Según su versión, sus palabras fueron malinterpretadas, ya que su intención nunca fue exponer a los agentes, sino al ladrón que la había afectado directamente.

Zully explicó que su reacción fue motivada por la desesperación, ya que en el incidente estaban en juego sus cuentas y pertenencias. La influencer señaló que el contexto se tergiversó y que su verdadero objetivo era presionar para que el delincuente fuera detenido, pues, según su relato, la policía tardaba en actuar ante la situación.

¿Qué sucedió realmente según Zully?

De acuerdo con su testimonio, la influencer insistió en que su frustración se debió a la falta de acción de los agentes. "Yo me desesperé, porque ahí estaban mis cuentas, ahí estaban mis cosas. Pero todo estaba fuera de contexto, porque la gente piensa que yo me estaba dirigiendo a la policía cuando no es así", expresó. Aseguró que contaba con videos y fotos del malhechor, ya que su intención era que se lo llevaran detenido.

La reacción ante la inacción de la PNP

Zully afirmó que, al ver que los agentes no procedían con la detención del sospechoso, su enojo aumentó. "Mi desesperación era que no se lo llevaban y que tenía que hacer trámites", indicó. La influencer destacó que su reacción fue instintiva y que solo buscaba justicia ante la situación que enfrentaba.

Su mensaje a las redes tras la polémica

Finalmente, Zully reiteró que nunca tuvo la intención de desacreditar a la PNP, sino de presionar para que actuaran contra el bandido. "Yo me acerqué al delincuente y quería que lo arrestaran, pero no hacían nada, así que grabé su rostro y dije: 'los funo con mis gachurras'. Es verdad, yo hice eso", manifestó. Con estas declaraciones, la influencer busca aclarar la controversia y responder a las críticas que ha recibido en redes sociales.