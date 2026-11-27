Ríos Chira y Tumbes superan umbrales rojos de caudal y alertan por posibles desbordes El río Chira alcanzó los 2.076,92 m³/s, mientras que el río Tumbes registró 1.575,49 m³/s, por encima de sus niveles críticos. Los fuertes caudales amenazan a varios centros poblados en Tumbes.

Los ríos Chira, en Piura, y Tumbes superaron sus respectivos umbrales rojos de crecida durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que ambos afluentes registraron un incremento significativo de sus caudales, situación que mantiene en alerta a las poblaciones cercanas ante el riesgo de posibles desbordes.

De acuerdo con el monitoreo horario de la institución, basado en los datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a las 5.00 a. m. el río Chira alcanzó los 2.076,92 metros cúbicos por segundo (m³/s) en la estación La Ardilla, cifra que superó su umbral rojo de 1.798 m³/s.

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En tanto, el río Tumbes registró 1.575,49 m³/s en la estación El Tigre, por encima de su nivel crítico de 1.000 m³/s. El afluente superó este límite desde las 3.00 a. m., cuando alcanzó los 1.125,97 m³/s, y continuó aumentando durante las siguientes dos horas.

Río Tumbes: 15 centros poblados podrían verse afectados por incremento del caudal

La situación en Tumbes genera preocupación debido a la posibilidad de que el incremento del nivel del río afecte a las localidades próximas a su cauce. A través de sus canales oficiales, el Senamhi advirtió que el caudal alcanzó un nivel extremo en la estación El Tigre y recomendó a la población mantenerse alejada de las riberas y evitar cruzar corrientes de agua.

Entre los centros poblados que podrían verse afectados figuran El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

El organismo meteorológico también advirtió que el caudal del río presentaba una tendencia ascendente, en medio de las intensas precipitaciones registradas en la zona norte del país.

ANA exhorta a evitar las riberas de los ríos Chira y Tumbes

Ante el incremento de ambos caudales, la Autoridad Nacional del Agua exhortó a la población a mantenerse alerta y evitar acercarse a las riberas de los ríos. Asimismo, recomendó no realizar actividades en zonas próximas a los cauces como medida preventiva frente a una posible crecida.

Los registros de las estaciones La Ardilla y El Tigre evidencian el aumento de los caudales durante la madrugada, por lo que las autoridades competentes mantienen el monitoreo de ambos afluentes para evaluar su evolución y adoptar las medidas correspondientes.

La población debe evitar cruzar corrientes de agua, incluso cuando aparentemente tengan poca profundidad, debido al riesgo que representan las crecidas repentinas.