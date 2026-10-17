El LUM y el boicot cultural contra Palestina

En el marco del Lima Alterna Festival, se tenía programado para su clausura, este domingo 18 en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), proyectar la película palestina Revolutionaries Never Die (Los revolucionarios nunca mueren) de Mohanad Yaqubi. Sin embargo, la organización del festival recibió una comunicación del Ministerio de Cultura (responsable de administrar el LUM), en la que se indicaba que dicha película no iba a poder ser exhibida. La razón: no afectar las relaciones diplomáticas con Israel.

Por donde se mire, este es un acto de censura cultural. Sobre el conflicto entre Israel y Palestina hay mucha información disponible. No es un conflicto reciente. Pero lo que sí es reciente es la seguidilla de boicots culturales que tienen a ambos países en el centro del debate, y no solo del ámbito local.

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Días atrás, La República dio cuenta de cómo se censuró a la escritora argentina Ariana Harwicz del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades (Cultur-Alh) en Granada, España. La retiraron por ser judía, de acuerdo con la autora en las muchas entrevistas que dio al respecto. Y, lamentablemente, esta dinámica de gestión ya parece marcar la pauta en no pocos festivales culturales del mundo.

Pero volviendo a lo que pasó en el LUM. Lo sucedido con esta película es una contradicción total con lo declarado por el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, sobre la pluralidad que iba a tener el LUM en su gestión. Todo indica que lo dicho por él es puro verso que no corresponde a lo que esperamos de un ministro de Cultura.

¿Esta será la actitud del Mincul con toda actividad cultural que tenga a Palestina en su programa? Mejor avisen.

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Dato:

La clausura de la actual edición de Lima Alterna Festival se realizará este domingo 18 en El Galpón Espacio (Pueblo Libre), en donde se proyectará Revolutionaries Never Die a las 3 p.m. Entraba libre.