Fiscal del Cusco reemplazará a Martha Maisch en el Pleno del JNE días después de la segunda vuelta regional

Fiscal del Cusco reemplazará a Martha Maisch en el Pleno del JNE días después de la segunda vuelta regional Composición LR

Su designación como representante titular del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se oficializó este martes en El Peruano. Asumirá el cargo el 10 de diciembre, cuatro días después de la segunda vuelta regional, prevista para el 6 de diciembre.

La Fiscalía de la Nación lo nombró fiscal supremo provisional y le permitió conservar su cargo de carrera. Antes de asumir deberá concluir sus funciones actuales: integra la Cuarta Fiscalía Superior Penal del Cusco, a la que fue designado en 2011, y desde julio es coordinador distrital de las fiscalías especializadas en flagrancia delictiva de ese distrito fiscal. También tendrá que hacer la entrega de cargo.

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Martha Maisch cesa por límite de edad, según dispuso la Fiscalía de la Nación el 5 de noviembre. Había sido elegida para el cargo en diciembre de 2023, también como fiscal suprema provisional.

La resolución lleva la firma del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, presidente de la Junta de Fiscales Supremos. Fue comunicada al presidente del Congreso, al presidente del JNE y a la Junta Nacional de Justicia.

Disposición de El Peruano.

Provisionalidad en la plaza del JNE

La Constitución establece que el representante del Ministerio Público ante el JNE se elige entre los fiscales supremos, en actividad o jubilados. Por eso Pérez Sánchez debe ser nombrado fiscal supremo provisional antes de ocupar la plaza.

La propia resolución cita al Tribunal Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Casa Nina vs. Perú, 2020) para señalar que la provisionalidad no genera más derechos que los del cargo que se ejerce y no debe extenderse indefinidamente. Su nombramiento rige solo mientras dure su elección como representante, salvo que surja otra causal que justifique ponerle fin.