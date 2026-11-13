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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

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Papa León XIV sigue teniendo domicilio en Chiclayo: así es su nuevo DNI electrónico 3.0

El pontífice recibió durante su visita al Perú el documento que actualizó en el Vaticano en mayo de 2025. Su DNI conserva la anotación de domicilio en Chiclayo y, por su edad, figura como documento que no caduca.

El papa León XIV recibe su nuevo DNI electrónico 3.0 en Perú, con Chiclayo como domicilio registrado. La entrega fue confirmada por el Reniec durante su visita a Lambayeque.
El papa León XIV recibe su nuevo DNI electrónico 3.0 en Perú, con Chiclayo como domicilio registrado. La entrega fue confirmada por el Reniec durante su visita a Lambayeque. | Gobierno
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El papa León XIV ya tiene en sus manos su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico 3.0. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que el pontífice recibió el documento durante su visita al Perú y que este mantiene Chiclayo como domicilio registrado, ciudad con la que Robert Francis Prevost mantiene un vínculo de décadas.

La entrega se concretó este viernes 13 de noviembre, durante la visita del santo padre a la región Lambayeque. El documento había sido actualizado por el entonces cardenal Prevost en mayo de 2025, pocas semanas después de su elección como papa.

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De acuerdo con el Reniec, el trámite para obtener el nuevo DNI electrónico 3.0 se realizó el 30 de mayo de 2025 en la Santa Sede, como parte de la campaña “Identificación Sin Fronteras”, iniciativa desarrollada junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para acercar los servicios de identificación a los peruanos que se encuentran en el extranjero.

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León XIV y su historia con el DNI peruano

La relación de Robert Francis Prevost con el documento de identidad peruano comenzó después de obtener la nacionalidad peruana en 2015. El 24 de agosto de ese año realizó el trámite para obtener su primer DNI, cuando todavía utilizaba el formato azul.

En 2016 acudió a una oficina registral del Reniec en Chiclayo para gestionar su primer DNI electrónico. En aquel momento tenía 61 años, por lo que el documento quedó registrado con la condición de “no caduca”, característica que conserva en su actual identificación.

El domicilio registrado en Chiclayo permanece en su nuevo documento, pese a que desde 2023 el entonces obispo de Chiclayo se trasladó a Roma para asumir responsabilidades en la Santa Sede. Años después, el 8 de mayo de 2025, fue elegido como el primer papa de nacionalidad peruana y adoptó el nombre de León XIV.

Su vínculo con Chiclayo se remonta a su labor pastoral en el Perú. Prevost llegó al país en 1985 como misionero agustino y desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa en el norte peruano, especialmente en Lambayeque.

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Un DNI con 64 elementos de seguridad

El documento que ahora posee León XIV corresponde a la versión 3.0 del DNI electrónico, que cuenta con 64 elementos de seguridad, tanto en la tarjeta como en el chip criptográfico. El Reniec señala que está elaborado íntegramente de policarbonato, un material resistente al calor y a los rayos ultravioleta.

El DNI incorpora, además, líneas y textos microscópicos y de alta resolución que dificultan su falsificación. En el reverso también presenta un sello de seguridad con el símbolo del Inti Raymi.

El chip criptográfico permite almacenar y procesar información de manera segura y facilita el uso de servicios de identificación digital. El DNI electrónico 3.0 también está diseñado para realizar trámites y operaciones digitales mediante mecanismos de autenticación y firma electrónica.

En el caso del pontífice, el documento mantiene la condición de “no caduca” debido a su edad, por lo que no requiere una renovación periódica.

La entrega del DNI se produjo durante una visita especialmente significativa para León XIV, quien este viernes regresó a Chiclayo, la ciudad donde ejerció como obispo y que continúa figurando oficialmente como su domicilio en el registro de identidad peruano.

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