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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
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León XIV descansará en la Nunciatura Apostólica de Lima: por qué se eligió este lugar que también alojó a Juan Pablo II y a Francisco

El santo padre se hospedará durante tres días en este sitio que funciona como representación diplomática del Vaticano en su visita oficial al país.

El papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apóstolica de Lima durante su estancia en la capital. Foto: AFP/Andina
El papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apóstolica de Lima durante su estancia en la capital. Foto: AFP/Andina
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El papa León XIV se hospedará en la Nunciatura Apostólica de Lima, una residencia diplomática ubicada en el distrito de Jesús María, en la cuadra 6 de la avenida Salaverry. El inmueble servirá como lugar de descanso del pontífice durante su visita a Perú y será el punto de encuentro entre algunas de sus actividades religiosas e institucionales.

El edificio también recibió a otros dos pontífices durante sus visitas al Perú, san Juan Pablo II, en 1985 y 1988, y el papa Francisco, en enero de 2018. De esta manera, León XIV se suma a la historia de una residencia que ha acompañado distintos momentos de la presencia papal en el país.

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¿Por qué León XIV se hospedará en la Nunciatura Apostólica?

La Nunciatura Apostólica es la representación diplomática de la Santa Sede ante el Estado peruano y, al mismo tiempo, la residencia oficial del nuncio apostólico. No funciona como un hotel ni está abierta al público, pues sus instalaciones están destinadas a las labores diplomáticas y a las actividades del representante del Vaticano.

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Su carácter institucional y su ubicación en Jesús María ofrecen condiciones para recibir al jefe de la Iglesia católica y facilitar sus desplazamientos por Lima. Durante estos días, el anfitrión del pontífice es monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú.

La residencia también forma parte de la agenda oficial. Para el jueves 12 de noviembre está prevista una cena con los obispos del país a las 8.00 p. m.

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Juan Pablo II y Francisco también se alojaron en esta residencia

La Nunciatura conserva recuerdos de anteriores visitas papales. San Juan Pablo II se hospedó allí durante sus viajes al Perú en 1985 y 1988. Uno de los espacios más recordados es su balcón histórico, desde donde bendijo a los fieles que se congregaron en los exteriores.

En enero de 2018, el papa Francisco también utilizó el inmueble como residencia durante su visita pastoral. Entre los momentos vinculados con su estadía figuran las misas privadas que celebró en la capilla, la entrega de su solideo como recuerdo y su visita a la gruta dedicada a la Virgen de Lourdes.

El edificio, además, cuenta con reconocimiento patrimonial y fue declarado monumento del Patrimonio Cultural de la Nación en 2001 por sus “relevantes méritos arquitectónicos”.

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¿Qué días se alojará León XIV en la Nunciatura Apostólica?

El pontífice se hospedará en la Nunciatura Apostólica los días 11, 12 y 15 de noviembre. En los exteriores del recinto se instaló un escenario desde donde se espera que el santo padre dirija un mensaje a los fieles que se congreguen durante su visita. Además, existe la posibilidad de que salude a los asistentes desde el balcón de esta sede.

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Cierres y restricciones alrededor

La llegada de León XIV también modificó temporalmente la actividad en los alrededores de la residencia. La Municipalidad de Jesús María dispuso el cierre de cuatro espacios públicos hasta el 16 de noviembre: el Monumento de la Paz, el Parque de la Paloma, el Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central de la avenida Salaverry frente al inmueble.

La medida busca facilitar la instalación de estructuras para las actividades papales y mantener el dispositivo de seguridad. También se establecieron restricciones temporales al tránsito en las avenidas Salaverry y Talara, además de los jirones Mayta Cápac y Nazca.

Los fieles que acudieron a las inmediaciones para esperar al pontífice debieron presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI). El acceso y la permanencia en la zona quedaron sujetos a las indicaciones del personal de seguridad durante el desarrollo de la agenda papal.

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