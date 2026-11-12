León XIV reflexiona sobre el dolor y los sueños de los jóvenes durante vigilia: “No tengan miedo” Durante su mensaje final en el Estadio Nacional, el papa invitó a la juventud peruana a no renunciar a sus anhelos, afrontar el sufrimiento con esperanza y construir relaciones de amistad y servicio.

El papa León XIV pidió a los jóvenes peruanos no tener miedo de plantearse qué buscan y qué esperan de la vida, y los animó a vivir con pasión sus proyectos, afrontar el sufrimiento y descubrir su vocación. Durante la vigilia de oración realizada este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional, el pontífice centró su mensaje en cuatro palabras: pasión, vocación, amistad y confianza.

Ante miles de jóvenes y universitarios, León XIV comenzó recordando el pasaje del Evangelio de san Juan en el que Jesús pregunta a dos discípulos: “¿Qué buscan?”. A partir de esa escena, sostuvo que la pregunta también interpela a los jóvenes de hoy.

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“¿Qué buscas? ¿Qué deseas encontrar? ¿Qué esperas de la vida?”, planteó el papa, quien pidió no apresurarse en responder. Señaló que existen preguntas que pueden acompañar a una persona durante mucho tiempo y que están relacionadas con aquello que la entusiasma, las personas que ama, sus sueños y también las inquietudes que pueden quitarle el sueño.

León XIV habla del sufrimiento de los jóvenes

El pontífice también abordó directamente las experiencias de dolor que atraviesan muchos jóvenes. Mencionó la soledad, las pérdidas, la incertidumbre sobre el futuro y aquellos momentos en los que una persona puede preguntarse por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesita.

En ese contexto, recordó el sufrimiento de Jesús en la cruz y sostuvo que Cristo también experimentó la angustia y el abandono. “Queridos jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad”, expresó.

León XIV les pidió buscar también la compañía de quienes los quieren y recordó que existen dolores que necesitan tiempo y una mano amiga. “El sufrimiento nunca tiene la última palabra”, afirmó.

El papa vinculó ese mensaje con la primera palabra que propuso durante su reflexión: pasión. Les pidió cultivar sus talentos, desarrollar su cultura y atreverse a emprender proyectos generosos. “No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes”, señaló.

“Todos estamos llamados a poner nuestras capacidades al servicio de los demás”

La segunda palabra planteada por León XIV fue vocación. Al retomar el relato de los primeros discípulos, explicó que ellos no recibieron de Jesús una explicación anticipada de todo lo que les esperaba, sino una invitación sencilla: “Vengan y vean”.

Según el pontífice, la vocación también comienza con esa disposición a caminar y descubrir progresivamente el propio camino. “Todos nos preguntamos qué hacer con nuestra vida y a quién vale la pena entregarle lo mejor de nosotros”, manifestó.

León XIV también pidió a los jóvenes no interpretar la voluntad de Dios como una renuncia a sus sueños. En ese punto, advirtió sobre la idea de que para disfrutar plenamente de la vida sea necesario experimentar el pecado. “Él ha puesto en nosotros el deseo de amar y ser felices, y quiere llevarlo a su plenitud”, sostuvo.

El papa indicó que algunos jóvenes pueden sentirse llamados al sacerdocio o a la vida consagrada; otros, al matrimonio y a formar una familia. Pero subrayó que todos tienen una responsabilidad común: poner sus capacidades al servicio de los demás.

También se dirigió a quienes consideran que han cometido demasiados errores o que ya es tarde para comenzar de nuevo. “Mira a Jesús”, recomendó, y aseguró que Cristo conoce la historia de cada persona y continúa invitándola a caminar con él.

La amistad como camino para enfrentar la soledad

La tercera palabra fue amistad. León XIV recordó que los discípulos de Jesús “se quedaron con Él aquel día” y destacó que san Juan incluso registró la hora de aquel encuentro: aproximadamente las cuatro de la tarde.

Para el papa, aquella permanencia junto a Jesús marcó el inicio de una relación que crecería con el tiempo. Por ello, pidió a los jóvenes cultivar su amistad con Cristo mediante la oración, la Eucaristía y la escucha de la Palabra. “Cuanto más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como Él”, sostuvo.

El pontífice también resaltó la importancia de contar con amigos capaces de acompañar en los momentos difíciles. Pidió a los jóvenes no creer que siempre tienen que mostrarse fuertes, especialmente a quienes coordinan grupos o acompañan a otras personas.

“Déjense cuidar”, les dijo.

En esa línea, recordó que incluso Jesús quiso tener cerca a sus amigos durante la angustia de Getsemaní. Por ello, instó a los jóvenes a compartir sus penas y buscar el apoyo que necesitan.

“Un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida”

León XIV llamó además a los jóvenes a acercarse a quienes atraviesan momentos difíciles. Recordó que Andrés, después de encontrarse con Jesús, buscó a su hermano Simón para contarle que habían encontrado al Mesías. “¡Hagan ustedes lo mismo!”, exhortó.

El papa sostuvo que un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida y pidió no tener miedo de hablar de Jesús ni de mostrar, a través de la propia vida, el bien que puede producir una amistad.

Finalmente, León XIV planteó una cuarta palabra: confianza. Invitó a los jóvenes a confiar en Cristo como en un verdadero amigo, que los conoce, los ama y no los abandona.

En su mensaje, retomó una frase de Benedicto XVI pronunciada en 2005: “El Señor no quita nada, y lo da todo”. “¡Fíense de Cristo! Confíen en Él como en un verdadero amigo”, manifestó.

El pontífice cerró la vigilia invitando a los jóvenes a repetir juntos una oración: “Jesús, en ti confío”. La frase fue repetida tres veces por los asistentes antes de que León XIV concluyera con una petición: “¡Ven, Señor Jesús! Ven a mi corazón, ven a mi familia, ven a mi comunidad. ¡Ven pronto a mi vida!”.