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Corte de Sullana finalista del II Concurso Nacional de Buenas Prácticas en calidad de servicios organizado por la PCM

SAEM permite la reducción de plazos en la elaboración y envío de informes sociales de visitas domiciliarias, ordenadas por los juzgados de familia.

El presidente de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, anunció que el proyecto SAEM fue reconocido como "práctica destacada". Foto: difusión.
El presidente de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, anunció que el proyecto SAEM fue reconocido como "práctica destacada". Foto: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, informó que el proyecto SAEM (Sistema de Apoyo del Equipo Multidisciplinario de Familia), ha obtenido la distinción de “práctica destacada”, entre varias de las postulaciones del 2° Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Calidad de Servicios, que organiza la Presidencia del Consejo de ministros (PCM).

Agregó que el viernes 20 de noviembre se realizará la ceremonia de premiación de los ganadores de cada temática y categoría del concurso, en donde el SAEM será reconocido como una iniciativa, que transforma los servicios públicos y genera mejores resultados para la ciudadanía.

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Li Córdova, precisó que el Sistema de Apoyo del Equipo Multidisciplinario de Familia (SAEM), es un sistema mediante el cual se reducen los plazos en la atención y presentación de los informes sociales, por parte del equipo multidisciplinario de los órganos jurisdiccionales de la especialidad de Familia de las localidades de Sullana, Talara y Ayabaca.

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El sistema, que utiliza tecnología portátil, reduce los tiempos de atención a 36 minutos. Foto: difusión.

La autoridad judicial, mencionó que el SAEM, se instala en equipos tecnológicos (celular, Tablet, laptop o IPAD), de fácil traslado, y que usa la asistenta social en sus visitas domiciliarias, para ingresar en tiempo real, la información recabada; que luego es cargada en el mismo equipo, con el informe y fotografías, y es firmado en el mismo lugar de la visita, y en línea es derivado al órgano jurisdiccional.

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“Estamos usando la tecnología al servicio del ciudadano, para generar celeridad procesal, ya que los tiempos de atención se reducen a minutos a diferencia del sistema tradicional que nos lleva horas” dijo el Titular de la Corte de Sullana.

Li Córdova, precisó que usando el aplicativo SAEM se ha logrado la emisión de 88 informes sociales mensuales, y que cada visita se reduce a un tiempo de 36 minutos, y en contraparte del sistema actual, que debido a que todo el procedimiento es manual, no permite dar celeridad, ya que la asistenta social, debe retornar al juzgado para elaborar el informe y firmarlo y sólo emitía 55 informes mensuales en un tiempo de 3 horas por cada visita.

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