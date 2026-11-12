Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

Papa León XIV llega a Perú y junta perro, gato y pericote | Alcorta le tira hate a Espá | Arde Troya con Juliana Oxenford

EN VIVO | Sigue el segundo día del Papa León XIV en Perú
Sociedad

León XIV alerta por las divisiones en Perú y pide “sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”

Durante su encuentro con los obispos del Perú, el pontífice llamó a fortalecer la unidad de la Iglesia, promover el diálogo y evitar que las polarizaciones sociales y políticas debiliten su misión. También exigió verdad, justicia y reparación frente a los abusos cometidos en el ámbito eclesial.

El papa León XIV llamó a la reconciliación en Perú ante las divisiones sociales y políticas actuales. Durante su encuentro con obispos, promovió el diálogo y la construcción de puentes.
El papa León XIV llamó a la reconciliación en Perú ante las divisiones sociales y políticas actuales. Durante su encuentro con obispos, promovió el diálogo y la construcción de puentes.Foto: difusión
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV advirtió sobre las divisiones sociales y políticas que atraviesa el Perú y pidió a los obispos asumir un papel activo para contribuir a la reconciliación del país. Durante su encuentro con los representantes de la Iglesia peruana, realizado este jueves 12 de noviembre en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, exhortó a construir puentes, favorecer el diálogo y "sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana".

En su discurso, el pontífice recordó que la comunión entre los obispos es fundamental para la credibilidad del Evangelio y alertó sobre el riesgo de que las polarizaciones sociales y políticas debiliten la misión de la Iglesia. Asimismo, pidió fortalecer la fraternidad episcopal y trabajar de manera conjunta con los fieles.

Video destacado

🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Puedes ver

Papa León XIV recibe las llaves de la ciudad y una camiseta peruana por parte de la Municipalidad de Lima

lr.pe

León XIV pide evitar que las polarizaciones debiliten a la Iglesia

El Santo Padre sostuvo que la misión de los obispos exige promover el encuentro y contribuir a superar las fracturas sociales. En ese sentido, remarcó que deben actuar como constructores de puentes y ayudar a recuperar la confianza entre los distintos sectores de la sociedad.

LR Focus

“Nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”, expresó.

También advirtió que las polarizaciones sociales y políticas pueden afectar el trabajo pastoral y evangelizador. “En y desde la comunión, el obispo será instrumento para impedir que las polarizaciones sociales o políticas debiliten su misión profética y evangelizadora”, señaló.

León XIV recordó, además, el mensaje que el papa Francisco dirigió a los obispos peruanos durante su visita de 2018, cuando los exhortó a no quedar atrapados en las divisiones. El actual pontífice retomó aquellas palabras: “no se queden presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que hemos sido llamados: ser sacramento de comunión”.

Puedes ver

Papa León XIV se encuentra con el Señor de los Milagros en Las Nazarenas y se detiene a rezar ante la imagen

lr.pe

Papa León XIV exige justicia y reparación frente a los abusos en la Iglesia

Otro de los puntos centrales de su discurso fue la referencia a los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial. El pontífice reconoció el dolor que estos hechos han causado y pidió una respuesta basada en la verdad, la justicia y la reparación.

“Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, manifestó.

El papa también vinculó este llamado con las enseñanzas de san Martín de Porres y san Juan Macías, a quienes recordó por su humildad y su compromiso con las personas más vulnerables. En esa línea, señaló que ninguna persona debe ser valorada por su prestigio, origen o posición social.

León XIV pide a los obispos acercarse a las comunidades más vulnerables

Durante su mensaje, el pontífice también instó a los obispos a fortalecer su presencia en las distintas regiones del país, especialmente en aquellas comunidades que enfrentan dificultades por su distancia geográfica o fragilidad social.

“El pastor está llamado a salir al encuentro de todos”, afirmó al pedirles que conozcan sus diócesis, visiten los hogares, acompañen a los enfermos, escuchen a los jóvenes y se acerquen a quienes pocas veces tienen la oportunidad de ser escuchados.

Al referirse a los problemas que enfrenta el país, León XIV mencionó la pobreza, la exclusión, la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades. Frente a este escenario, sostuvo que la Iglesia debe acompañar a las familias, defender la dignidad de cada persona y favorecer la justicia.

Finalmente, el Santo Padre cerró su discurso con tres invitaciones dirigidas a los obispos: “no dejen de caminar con este pueblo”, mantener la comunión episcopal y abrir el corazón a Dios, a los hermanos y a su pueblo.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

León XIV alerta por las divisiones en Perú y pide “sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”

León XIV pide justicia por abusos “perpetrados por miembros del clero en el contexto eclesial” durante su discurso a obispos

¿A qué hora juega Italia vs Francia EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026?

Sociedad

León XIV pide justicia por abusos “perpetrados por miembros del clero en el contexto eclesial” durante su discurso a obispos

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue el rezo de la Hora Tercia, su encuentro con fieles, la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y las últimas noticias de su segunda jornada

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue el rezo de la Hora Tercia, su encuentro con fieles, la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y las últimas noticias de su segunda jornada

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Hijo del ministro de Salud visitó MEF, Vivienda y Educación a nombre del Despacho Presidencial

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”