León XIV alerta por las divisiones en Perú y pide “sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana” Durante su encuentro con los obispos del Perú, el pontífice llamó a fortalecer la unidad de la Iglesia, promover el diálogo y evitar que las polarizaciones sociales y políticas debiliten su misión. También exigió verdad, justicia y reparación frente a los abusos cometidos en el ámbito eclesial.

El papa León XIV llamó a la reconciliación en Perú ante las divisiones sociales y políticas actuales. Durante su encuentro con obispos, promovió el diálogo y la construcción de puentes.

El papa León XIV llamó a la reconciliación en Perú ante las divisiones sociales y políticas actuales. Durante su encuentro con obispos, promovió el diálogo y la construcción de puentes. Foto: difusión

El papa León XIV advirtió sobre las divisiones sociales y políticas que atraviesa el Perú y pidió a los obispos asumir un papel activo para contribuir a la reconciliación del país. Durante su encuentro con los representantes de la Iglesia peruana, realizado este jueves 12 de noviembre en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, exhortó a construir puentes, favorecer el diálogo y "sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana".

En su discurso, el pontífice recordó que la comunión entre los obispos es fundamental para la credibilidad del Evangelio y alertó sobre el riesgo de que las polarizaciones sociales y políticas debiliten la misión de la Iglesia. Asimismo, pidió fortalecer la fraternidad episcopal y trabajar de manera conjunta con los fieles.

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León XIV pide evitar que las polarizaciones debiliten a la Iglesia

El Santo Padre sostuvo que la misión de los obispos exige promover el encuentro y contribuir a superar las fracturas sociales. En ese sentido, remarcó que deben actuar como constructores de puentes y ayudar a recuperar la confianza entre los distintos sectores de la sociedad.

“Nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”, expresó.

También advirtió que las polarizaciones sociales y políticas pueden afectar el trabajo pastoral y evangelizador. “En y desde la comunión, el obispo será instrumento para impedir que las polarizaciones sociales o políticas debiliten su misión profética y evangelizadora”, señaló.

León XIV recordó, además, el mensaje que el papa Francisco dirigió a los obispos peruanos durante su visita de 2018, cuando los exhortó a no quedar atrapados en las divisiones. El actual pontífice retomó aquellas palabras: “no se queden presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que hemos sido llamados: ser sacramento de comunión”.

Papa León XIV exige justicia y reparación frente a los abusos en la Iglesia

Otro de los puntos centrales de su discurso fue la referencia a los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial. El pontífice reconoció el dolor que estos hechos han causado y pidió una respuesta basada en la verdad, la justicia y la reparación.

“Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, manifestó.

El papa también vinculó este llamado con las enseñanzas de san Martín de Porres y san Juan Macías, a quienes recordó por su humildad y su compromiso con las personas más vulnerables. En esa línea, señaló que ninguna persona debe ser valorada por su prestigio, origen o posición social.

León XIV pide a los obispos acercarse a las comunidades más vulnerables

Durante su mensaje, el pontífice también instó a los obispos a fortalecer su presencia en las distintas regiones del país, especialmente en aquellas comunidades que enfrentan dificultades por su distancia geográfica o fragilidad social.

“El pastor está llamado a salir al encuentro de todos”, afirmó al pedirles que conozcan sus diócesis, visiten los hogares, acompañen a los enfermos, escuchen a los jóvenes y se acerquen a quienes pocas veces tienen la oportunidad de ser escuchados.

Al referirse a los problemas que enfrenta el país, León XIV mencionó la pobreza, la exclusión, la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades. Frente a este escenario, sostuvo que la Iglesia debe acompañar a las familias, defender la dignidad de cada persona y favorecer la justicia.

Finalmente, el Santo Padre cerró su discurso con tres invitaciones dirigidas a los obispos: “no dejen de caminar con este pueblo”, mantener la comunión episcopal y abrir el corazón a Dios, a los hermanos y a su pueblo.