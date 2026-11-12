Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV EN PERÚ: SEGUNDO DÍA | SALE DE NUNCIATURA Y SE DIRIGE A PLAZA DE ARMAS

Sociedad

De Las Nazarenas al Estadio Nacional: así será la agenda del papa León XIV este jueves 12 en Lima

El papa León XIV inicia este jueves 12 de noviembre su visita apostólica a Perú con una agenda repleta de actividades. La jornada comienza con un encuentro privado con obispos peruanos a las 09:30 horas.

Durante su visita a Lima, el pontífice participará en celebraciones religiosas y un encuentro en la plaza de la Catedral con representantes de la sociedad civil.
Durante su visita a Lima, el pontífice participará en celebraciones religiosas y un encuentro en la plaza de la Catedral con representantes de la sociedad civil.Foto: composición LR/AFP
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV cumplirá este jueves 12 de noviembre su primera jornada completa de actividades en Lima, como parte de su visita apostólica al Perú. La agenda comenzará a las 09:30 horas con una reunión privada con los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal e incluirá celebraciones religiosas, encuentros con representantes de la sociedad civil y una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

Durante su segundo día en la capital, el pontífice también recorrerá el Centro Histórico a bordo del papamóvil y realizará una parada en el Monasterio de Las Nazarenas para rezar ante la imagen del Señor de los Milagros. Más tarde, a las 18:00 horas, encabezará una vigilia juvenil en el Estadio Nacional, mientras que a las 20:00 horas cerrará su jornada con una cena junto a los obispos del Perú en la Nunciatura Apostólica.

Video destacado

🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Puedes ver

Papa León XIV llega al Perú y sorprende al quitarse el solideo para bajar del avión: ¿qué significa este gesto?

lr.pe

Agenda del papa León XIV en Lima: actividades y horarios para hoy, jueves 12 de noviembre

La mañana del pontífice estará dedicada principalmente a reuniones con representantes de la Iglesia católica peruana y actividades en el Centro Histórico de Lima. El primer compromiso será en la capilla del Palacio Arzobispal, donde León XIV sostendrá un encuentro con los obispos del país.

LR Focus

Estos son los horarios previstos para la jornada:

  • 09:30 horas: encuentro privado con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.
  • 10:20 horas: celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Participarán obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.
  • 11:30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la plaza de la Catedral, con representantes de la sociedad civil.
  • 18:00 horas: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima.
  • 20:00 horas: cena privada con los obispos peruanos en la Nunciatura Apostólica.

Entre las actividades de la mañana también destaca el recorrido del Papa hacia el Centro Histórico. El traslado comenzará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, desde donde viajará en un vehículo cerrado hasta el Centro Cívico. En ese punto abordará el papamóvil para continuar su desplazamiento por las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, en dirección a la Plaza Mayor.

Como parte de este trayecto, León XIV realizará una parada en el Monasterio de Las Nazarenas, donde rezará ante la imagen del Señor de los Milagros, una de las principales expresiones de devoción religiosa de Lima. Luego continuará con las actividades previstas en el Palacio Arzobispal y la Catedral.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos encuentran evidencia de agua primitiva oculta e intacta en los confines del sistema solar durante 4.500 millones de años

Metropolitano cierra estaciones y modifica recorridos por encuentro del papa León XIV: conoce los desvíos

El ave de Sudamérica que superó al cóndor para convertirse en ave nacional: un pequeño pájaro que construye nidos de adobe

Sociedad

Metropolitano cierra estaciones y modifica recorridos por encuentro del papa León XIV: conoce los desvíos

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue el rezo de la Hora Tercia, su encuentro con fieles, la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional y las últimas noticias de su segunda jornada

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 12 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Hijo del ministro de Salud visitó MEF, Vivienda y Educación a nombre del Despacho Presidencial

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”