De Las Nazarenas al Estadio Nacional: así será la agenda del papa León XIV este jueves 12 en Lima El papa León XIV inicia este jueves 12 de noviembre su visita apostólica a Perú con una agenda repleta de actividades. La jornada comienza con un encuentro privado con obispos peruanos a las 09:30 horas.

Durante su visita a Lima, el pontífice participará en celebraciones religiosas y un encuentro en la plaza de la Catedral con representantes de la sociedad civil.

Durante su visita a Lima, el pontífice participará en celebraciones religiosas y un encuentro en la plaza de la Catedral con representantes de la sociedad civil. Foto: composición LR/AFP

El papa León XIV cumplirá este jueves 12 de noviembre su primera jornada completa de actividades en Lima, como parte de su visita apostólica al Perú. La agenda comenzará a las 09:30 horas con una reunión privada con los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal e incluirá celebraciones religiosas, encuentros con representantes de la sociedad civil y una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

Durante su segundo día en la capital, el pontífice también recorrerá el Centro Histórico a bordo del papamóvil y realizará una parada en el Monasterio de Las Nazarenas para rezar ante la imagen del Señor de los Milagros. Más tarde, a las 18:00 horas, encabezará una vigilia juvenil en el Estadio Nacional, mientras que a las 20:00 horas cerrará su jornada con una cena junto a los obispos del Perú en la Nunciatura Apostólica.

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Agenda del papa León XIV en Lima: actividades y horarios para hoy, jueves 12 de noviembre

La mañana del pontífice estará dedicada principalmente a reuniones con representantes de la Iglesia católica peruana y actividades en el Centro Histórico de Lima. El primer compromiso será en la capilla del Palacio Arzobispal, donde León XIV sostendrá un encuentro con los obispos del país.

Estos son los horarios previstos para la jornada:

09:30 horas: encuentro privado con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.

10:20 horas: celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Participarán obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales.

11:30 horas: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la plaza de la Catedral, con representantes de la sociedad civil.

18:00 horas: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

20:00 horas: cena privada con los obispos peruanos en la Nunciatura Apostólica.

Entre las actividades de la mañana también destaca el recorrido del Papa hacia el Centro Histórico. El traslado comenzará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, desde donde viajará en un vehículo cerrado hasta el Centro Cívico. En ese punto abordará el papamóvil para continuar su desplazamiento por las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, en dirección a la Plaza Mayor.

Como parte de este trayecto, León XIV realizará una parada en el Monasterio de Las Nazarenas, donde rezará ante la imagen del Señor de los Milagros, una de las principales expresiones de devoción religiosa de Lima. Luego continuará con las actividades previstas en el Palacio Arzobispal y la Catedral.