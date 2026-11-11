Papa León XIV baja la luna de su camioneta para saludar a miles de fieles tras su llegada al Perú
El emotivo saludo del pontífice, durante su visita, refleja el fervor y la devoción de los asistentes hacia Robert Prevost. La interacción fue un momento memorable y significativo.
Durante su recorrido hacia la Basílica María Auxiliadora, el papa León XIV bajó la luna de su vehículo para saludar a los miles de fieles. El gesto muestra el gran recibimiento del público peruano hacia Robert Prevost, mientras continúa sus actividades de acuerdo a su agenda oficial.
Papa León XIV saluda a los fieles del Callao.
Debido al fervor del pueblo peruano, el vehículo donde se trasladaba el pontífice disminuyó su velocidad para que él pudiera saludar a la ciudadanía. Incluso, algunos esperaron por horas durante las principales avenidas para ver pasar al vehículo papal.
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Papa León XIV cruzando por la avenida La Marina
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