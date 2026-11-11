Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto de la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
Sociedad

Papa León XIV baja la luna de su camioneta para saludar a miles de fieles tras su llegada al Perú

El emotivo saludo del pontífice, durante su visita, refleja el fervor y la devoción de los asistentes hacia Robert Prevost. La interacción fue un momento memorable y significativo.

Papa León XIV
Papa León XIV
Por
google iconLa República en Google

Durante su recorrido hacia la Basílica María Auxiliadora, el papa León XIV bajó la luna de su vehículo para saludar a los miles de fieles. El gesto muestra el gran recibimiento del público peruano hacia Robert Prevost, mientras continúa sus actividades de acuerdo a su agenda oficial.

Papa León XIV saluda a los fieles del Callao.

Papa León XIV saluda a los fieles del Callao.

Debido al fervor del pueblo peruano, el vehículo donde se trasladaba el pontífice disminuyó su velocidad para que él pudiera saludar a la ciudadanía. Incluso, algunos esperaron por horas durante las principales avenidas para ver pasar al vehículo papal.

Video destacado

🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Papa León XIV cruzando por la avenida La Marina

Papa León XIV cruzando por la avenida La Marina

Nota en desarrollo

LR Focus

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV baja la luna de su camioneta para saludar a miles de fieles tras su llegada al Perú

Papa León XIV ya está en el Perú EN VIVO: primeras imágenes de su llegada, su recibimiento, agenda oficial y últimas noticias de su visita

Convenio entre UPN y CNN impulsa la formación de nuevos periodistas en Perú

Sociedad

Papa León XIV ya está en el Perú EN VIVO: primeras imágenes de su llegada, su recibimiento, agenda oficial y últimas noticias de su visita

Papa León XIV iniciará su primer recorrido en papamóvil desde la basílica María Auxiliadora: esta será la ruta que seguirá por Lima

León XIV llegó al Perú: el papa vuelve a casa, al país donde desarrolló casi 40 años de labor pastoral

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori recibió al papa León XIV en su regreso al Perú

Carlos Pérez Sánchez es el nuevo representante de la Fiscalía ante el JNE

Ministro de Justicia cuestiona al JNE por decisión que impide a López Aliaga asumir como alcalde: “Debe ser íntegramente reformado”