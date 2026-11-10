Papa León XIV en Saqsaywaman: horarios de ingreso, rutas señalizadas y requisitos para asistir al encuentro en Cusco Los asistentes deberán presentar un código QR para ingresar al Parque Arqueológico de Saqsaywaman. Las visitas turísticas estarán suspendidas durante el evento.

El Ministerio de Cultura ha habilitado rutas señalizadas para el acceso al encuentro con el papa León XIV el 15 de noviembre en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, Cusco.

El Ministerio de Cultura ha habilitado rutas señalizadas para el acceso al encuentro con el papa León XIV el 15 de noviembre en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, Cusco. Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Cultura habilitó rutas señalizadas para el ingreso y la salida de los asistentes al encuentro que el papa León XIV tendrá este domingo 15 de noviembre en la explanada del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, en Cusco. El acceso estará permitido durante un horario específico y los asistentes deberán presentar su código QR para ingresar.

Las medidas también contemplan restricciones en distintos sectores del complejo arqueológico y la suspensión de las visitas turísticas durante esa jornada. El objetivo es organizar el desplazamiento de los fieles y evitar daños en las estructuras del patrimonio histórico.

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Papa León XIV en Saqsaywaman: ¿por dónde ingresar y en qué horario estará habilitado el acceso?

Fecha del encuentro: domingo 15 de noviembre.

domingo 15 de noviembre. Horario de ingreso: desde las 4:30 a. m. hasta las 7:30 a. m.

desde las 4:30 a. m. hasta las 7:30 a. m. Ruta habilitada: vía de Circunvalación, por el acceso de Puqro-Kiswarkancha, hasta llegar a la explanada de Saqsaywaman.

vía de Circunvalación, por el acceso de Puqro-Kiswarkancha, hasta llegar a la explanada de Saqsaywaman. Requisito obligatorio: presentar el código QR correspondiente.

presentar el código QR correspondiente. Salida: se realizará por las rutas delimitadas y señalizadas por el Ministerio de Cultura.

Cusco: qué zonas estarán restringidas y qué está prohibido durante el encuentro con el papa

El Ministerio de Cultura informó que permanecerá restringido el acceso a los sectores de Baluartes, cerro Suchuna, Rodadero, Qocha y Chinkana Chica. Además, las visitas turísticas al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman quedarán suspendidas el domingo 15 de noviembre.

Entre las prohibiciones para los asistentes figuran:

Subir, sentarse o pararse sobre los muros incas.

Realizar pintas o grafitis y dañar las estructuras arqueológicas.

Ingresar a las zonas restringidas.

Volar drones sin autorización.

Arrojar residuos fuera de los recipientes habilitados.

Realizar comercio ambulatorio.

Ingresar con mascotas al área destinada al encuentro.

Las actividades turísticas en Machupicchu, Pisaq, Chinchero, Ollantaytambo y otros espacios culturales de Cusco continuarán con normalidad. Los museos administrados por la Dirección Desconcentrada de Cultura también mantendrán sus horarios habituales.