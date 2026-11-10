Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Sociedad

Accidente bloqueó puente por donde pasará el papa León XIV en Lima: furgoneta choca contra bypass de La Marina y deja tres heridos

El conductor no advirtió la señalización de altura máxima de 2,30 metros, lo que ocasionó daños en el parabrisas y en el pórtico metálico del paso a desnivel.

Un accidente de tráfico ocurrió en el cruce de La Marina y Brasil, donde una furgoneta chocó con el bypass, dejando tres trabajadores heridos y daños en la estructura.
Un accidente de tráfico ocurrió en el cruce de La Marina y Brasil, donde una furgoneta chocó con el bypass, dejando tres trabajadores heridos y daños en la estructura.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Una furgoneta chocó contra la estructura inferior del bypass ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Brasil, durante la tarde de este martes 10 de noviembre. El accidente dejó tres trabajadores heridos y obligó a la intervención de personal municipal y policial en la zona, por donde está previsto el paso del papa León XIV durante su visita a Lima.

Los afectados fueron el conductor y dos acompañantes que viajaban en la unidad, la cual transportaba máquinas expendedoras de bebidas y alimentos. Los tres fueron trasladados a la clínica San Judas Tadeo para recibir atención médica.

Video destacado

🔴 EN VIVO | PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA I COBERTURA DE SU VISITA A CÓRDOBA | 10 de noviembre | #lr

Puedes ver

Día no laborable este miércoles 11 de noviembre: qué dice el decreto publicado en El Peruano y a quiénes beneficiará

lr.pe

Choque en La Marina y Brasil: tres trabajadores fueron trasladados a una clínica tras el impacto

La colisión ocurrió en el límite de los distritos de Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena. El impacto dañó la parte frontal de la furgoneta, especialmente el parabrisas, y afectó el pórtico metálico que protege la estructura del paso a desnivel.

LR Focus

Tras el accidente, personal de la Municipalidad de Pueblo Libre y agentes de la Comisaría de Jesús María llegaron al lugar para atender la emergencia. La unidad transportaba máquinas expendedoras con bebidas y alimentos, que pertenecían a una empresa de reparto.

Puedes ver

Más lluvias en Lima: Senamhi advierte precipitaciones en estos distritos durante los próximos días

lr.pe

Furgoneta no advirtió el límite de altura del bypass por donde pasará el papa León XIV

Según el testimonio del conductor recogido en el lugar, no se percató de la señalización que establece una altura máxima permitida de 2,30 metros para los vehículos que transitan por el puente. La furgoneta intentó pasar por debajo de la estructura y terminó impactando contra el pórtico metálico.

De acuerdo con la información difundida por Canal N, este tipo de accidentes ya se ha registrado en el mismo paso a desnivel, debido al tránsito de vehículos que superan la altura permitida. El nuevo choque ocasionó daños en el protector metálico de la infraestructura vial.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los ocho años de Robert Prevost en Chiclayo: “Prevost antes de León XIV: respuestas desde Chiclayo”

Pedro Castillo se presenta ante Diputados por informe que pide levantar su fuero y abrir investigación judicial

Papa León XIV EN VIVO en Argentina: sigue el minuto a minuto de la segunda misa, sus recorridos, mensajes, preparativos para su llegada al Perú

Sociedad

Los ocho años de Robert Prevost en Chiclayo: “Prevost antes de León XIV: respuestas desde Chiclayo”

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 10 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

iShop retira más de 2.000 baterías portátiles por riesgo de sobrecalentamiento: Indecopi emite alerta

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pedro Castillo se presenta ante Diputados por informe que pide levantar su fuero y abrir investigación judicial

Cámara de Diputados EN VIVO: diputados debaten informe que recomienda levantar fuero e investigar a Pedro Castillo

Esposa de Pedro Castillo le pide al papa León XIV visitarlo en Barbadillo: “No ha disminuido nuestro sufrimiento”