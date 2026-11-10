Accidente bloqueó puente por donde pasará el papa León XIV en Lima: furgoneta choca contra bypass de La Marina y deja tres heridos El conductor no advirtió la señalización de altura máxima de 2,30 metros, lo que ocasionó daños en el parabrisas y en el pórtico metálico del paso a desnivel.

Un accidente de tráfico ocurrió en el cruce de La Marina y Brasil, donde una furgoneta chocó con el bypass, dejando tres trabajadores heridos y daños en la estructura.

Un accidente de tráfico ocurrió en el cruce de La Marina y Brasil, donde una furgoneta chocó con el bypass, dejando tres trabajadores heridos y daños en la estructura. Foto: Andina/Composición LR

Una furgoneta chocó contra la estructura inferior del bypass ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Brasil , durante la tarde de este martes 10 de noviembre. El accidente dejó tres trabajadores heridos y obligó a la intervención de personal municipal y policial en la zona, por donde está previsto el paso del papa León XIV durante su visita a Lima.

Los afectados fueron el conductor y dos acompañantes que viajaban en la unidad, la cual transportaba máquinas expendedoras de bebidas y alimentos. Los tres fueron trasladados a la clínica San Judas Tadeo para recibir atención médica.

Video destacado 🔴 EN VIVO | PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA I COBERTURA DE SU VISITA A CÓRDOBA | 10 de noviembre | #lr

Choque en La Marina y Brasil: tres trabajadores fueron trasladados a una clínica tras el impacto

La colisión ocurrió en el límite de los distritos de Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena. El impacto dañó la parte frontal de la furgoneta, especialmente el parabrisas, y afectó el pórtico metálico que protege la estructura del paso a desnivel.

Tras el accidente, personal de la Municipalidad de Pueblo Libre y agentes de la Comisaría de Jesús María llegaron al lugar para atender la emergencia. La unidad transportaba máquinas expendedoras con bebidas y alimentos, que pertenecían a una empresa de reparto.

Furgoneta no advirtió el límite de altura del bypass por donde pasará el papa León XIV

Según el testimonio del conductor recogido en el lugar, no se percató de la señalización que establece una altura máxima permitida de 2,30 metros para los vehículos que transitan por el puente. La furgoneta intentó pasar por debajo de la estructura y terminó impactando contra el pórtico metálico.

De acuerdo con la información difundida por Canal N, este tipo de accidentes ya se ha registrado en el mismo paso a desnivel, debido al tránsito de vehículos que superan la altura permitida. El nuevo choque ocasionó daños en el protector metálico de la infraestructura vial.