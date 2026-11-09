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Política

INPE remueve a director del penal Barbadillo

En su reemplazo encargó la dirección al servidor Claudio Lino Andia Nina, mediante la Resolución Presidencial N.° 706-2026-INPE/P.

INPE remueve a director del penal Barbadillo
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció la remoción de Calixto Lucero Rodríguez del cargo de director del penal de Barbadillo tras revelarse que la hija del funcionario fue contratada como personal técnico en la bancada de Juntos por el Perú.

En su reemplazo encargó la dirección al servidor Claudio Lino Andia Nina, mediante la Resolución Presidencial N.° 706-2026-INPE/P.

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Indicaron que “la medida responde a los graves hechos ocurridos y constituye una acción inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento penitenciario”.

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“El INPE reafirma su compromiso con una gestión segura y transparente, y continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley en los establecimientos penitenciarios”, se lee en la publicación del INPE.

Antes de ello, la institución ya había anunciado que tomaría dicha medida.

"Esta decisión responde a la gravedad de los hechos expuestos y constituye una medida inmediata para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del establecimiento penitenciario", se lee en el comunicado.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, también consideró que lo más adecuado era la remoción del cargo.

"De todas maneras, porque quien tiene la responsabilidad de dirigir la seguridad de un penal no puede estar mediatizado por una contratación de su propia hija por parte de gente vinculada al grupo político de quien custodia", respondió Álvarez al ser consultado si el comunicado del INPE —sobre remover al personal involucrado— alcanzaría a Calixto.

El titular del Minjus también señaló que al director de Barbadillo no se le podrá remover de la carrera. Explicó que ese proceso es objeto de un trámite interno dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). "Lo que se tiene que hacer de inmediato es el cambio de director", enfatizó.

Por otro lado, el ministro de Justicia recordó que el director de Barbadillo fue nombrado en el cargo por otro gobierno. En ese sentido, añadió que Lucero Rodríguez no presentó una declaración jurada de interés para filtrar presuntos vínculos con políticos o empresarios debido a que es un funcionario de carrera.

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