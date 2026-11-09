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Paro de transporte 10 de noviembre: ¿dónde y a qué hora será la concentración de la protesta?

Más de 50 empresas suspenderán sus operaciones para dirigirse hacia el Congreso y exigir acciones contra la extorsión y los ataques al sector. Revisa los detalles de la medida y adopta tus precauciones.

Paro de transportistas 10 de noviembre
Paro de transportistas 10 de noviembre | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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El desplazamiento habitual de ciudadanos en Lima Metropolitana podría verse alterado este martes 10 de noviembre debido al paro de trabajadores del transporte público convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

Según el grupo, más de 50 empresas de transporte público, cuyas unidades cubren rutas en Lima Sur, Lima Norte, San Juan de Lurigancho y Ate, se sumarían a esta medida de protesta para exigir acciones contra las extorsiones y los ataques que afectan al sector.

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Paro confirmado: más de 50 empresas de transporte suspenderán servicio este martes por extorsiones

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¿Dónde y a qué hora será la concentración del paro de transportistas este 10 de noviembre?

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, informó que la concentración está prevista para las 7.00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho, en el distrito del Rímac. El punto está ubicado a la altura del paradero Acho de la concurrida avenida Vía de Evitamiento, la cual conecta diversos distritos de la capital.

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Desde allí los transportistas planean movilizarse hacia el Congreso de la República, ubicado en la avenida Abancay, donde buscarán reunirse con representantes del Legislativo y exigir medidas concretas para combatir la inseguridad y los ataques contra trabajadores del sector.

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Paro de transporte: líneas de buses que acatarán la medida este martes 10 de noviembre

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Paro fue convocado tras asesinato de chofer

La protesta fue anunciada por Anitra horas después del asesinato de Ismael Yanez, conductor de la línea A2, quien cubría la ruta entre Chorrillos y San Juan de Miraflores. El chofer fue atacado a balazos el domingo 8 de noviembre, cuando circulaba por la zona de Entrada 12, en Pamplona Alta.

No es un caso aislado. Solo entre enero y el 27 de octubre de 2026, se registraron 164 atentados contra transportistas, con 93 personas fallecidas y 124 heridas, según la Fiscalía. El reporte también señala que, entre 2024 y el 27 de octubre de 2026, se acumularon 291 atentados contra transportistas, que dejaron 188 personas asesinadas.

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