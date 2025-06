Sunedu: si termino mi carrera en una universidad, ¿puedo sacar mi título profesional en otra?

Según el artículo 45 de la Ley Universitaria, el título profesional solo puede obtenerse en la universidad en la que se tramitó el grado de bachiller. Esto implica que no es posible obtener el título en una universidad diferente, aunque el estudiante haya cursado su carrera en una institución licenciada por la Sunedu, ya que se debe presentar y aprobar una tesis o trabajo de suficiencia profesional en la misma universidad.

Este requisito aplica solo a universidades licenciadas por la Sunedu. Las instituciones no licenciadas no cumplen con los estándares de la Ley Universitaria, lo que podría afectar la validez del título. Por lo tanto, los estudiantes que egresen de universidades no licenciadas no podrán obtener su título en una institución licenciada sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.

Sunedu: ¿puedo obtener mi título en una universidad diferente a la que me dio el bachiller?

Según la Ley Universitaria, en su artículo 45, el título profesional solo se puede obtener en la universidad en la que se tramitó el grado de bachiller. Para ello se deberá elaborar, presentar, sustentar y aprobar una tesis o trabajo de suficiencia profesional.

Es importante señalar que en esta situación se habla de universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El congresista Edgar Tello propuso un proyecto legislativo para que se modifique el citado artículo con la finalidad de que los alumnos puedan obtener su titulación en una universidad independiente de la que le dio el bachillerato, siempre y cuando esté acreditada por la ley. Este documento aún está en evaluación.

¿Cómo es la titulación en las universidades no licenciadas por Sunedu?

Un caso distinto y excepcional ocurre en las universidades no licenciadas por Sunedu. Por ejemplo, si un egresado de estas casas de estudio desea obtener el grado de bachiller en una institución aprobada por la Superintendencia, sí podrá hacerlo luego de cumplir ciertos requisitos de la Ley Universitaria. Lo mismo ocurre con los bachilleres que buscan su titulación.