León XIV respalda el papel de los sindicatos y reclama tierra, techo y trabajo para los sectores más vulnerables en Argentina El papa León XIV defendió el papel de los sindicatos como instrumentos de protección laboral y solicitó mejores condiciones para los sectores vulnerables de Argentina. Durante su discurso en la Universidad Católica Argentina, destacó que los sindicatos son fundamentales para quienes carecen de voz.

León XIV abogó por el derecho de los trabajadores en medio de una grave crisis laboral que afecta a miles en Argentina

León XIV abogó por el derecho de los trabajadores en medio de una grave crisis laboral que afecta a miles en Argentina AFP

El papa León XIV defendió el papel de los sindicatos como instrumentos de protección laboral y reclamó mejores condiciones para los sectores más vulnerables de Argentina. Durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), también reivindicó las demandas de los movimientos populares por “tierra, techo y trabajo” y alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la automatización para el empleo.

El discurso se produjo en medio de las críticas de los gremios a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que, según las centrales sindicales, restringe el derecho a huelga. El pontífice sostuvo que estas organizaciones cumplen una función indispensable cuando representan a quienes carecen de voz y se oponen a que la fuerza laboral sea tratada como una mercancía.

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“El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza del trabajo”, afirmó ante sindicalistas, empresarios, docentes y representantes de organizaciones sociales. Sin embargo, advirtió que deben ampliar su alcance para incluir a quienes laboran en condiciones precarias o fuera del sistema formal.

El Papa reivindica las tres T: tierra, techo y trabajo

León XIV retomó una de las principales consignas del papa Francisco para referirse a las necesidades de los sectores populares. En su discurso, destacó la capacidad de organización de cartoneros, campesinos, artesanos y trabajadores de la economía popular, a quienes presentó como actores capaces de impulsar soluciones a partir de sus propias comunidades.

“Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, expresó. Luego recordó que sus demandas de inclusión se resumen en las tres 'T', una consigna que Francisco vinculó con las exigencias de la justicia social.

El pontífice también defendió los principios de la doctrina social de la Iglesia, entre ellos la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. En ese marco, pidió que el Estado respalde las iniciativas de las comunidades sin reemplazar su capacidad de organización.

Además, reclamó una Argentina capaz de superar sus divisiones políticas mediante el diálogo y la justicia. Para ello, recuperó el concepto de “amistad social” de la encíclica Fratelli tutti.

La inteligencia artificial amenaza puestos de trabajo, advierte León XIV

Otro de los puntos centrales fue el impacto de la tecnología en el mercado laboral. León XIV advirtió que la inteligencia artificial y la automatización sin regulación pueden eliminar numerosos puestos y afectar el desarrollo humano.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética. El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, señaló. También pidió a las autoridades públicas que protejan el acceso al empleo y eviten que los avances tecnológicos dejen a personas fuera del sistema productivo.

Desempleo e informalidad marcan el debate laboral en Argentina

El Papa también se refirió a la situación de quienes pierden su fuente de ingresos. Sostuvo que el desempleo no solo representa una dificultad económica, sino que afecta la dignidad y la posibilidad de participar en la sociedad.

En Argentina, la desocupación alcanzó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, mientras que la informalidad laboral asciende al 45%. Además, desde la llegada de Milei al poder, se perdieron unos 270.000 empleos privados registrados y 81.000 puestos en el sector público.

Ante ese escenario, León XIV pidió que el sindicalismo se acerque a los trabajadores excluidos de la protección formal.

El pontífice también recordó que el trabajo debe estar al servicio de las personas y no al revés. Por eso, instó a empresarios, sindicatos y autoridades a promover condiciones laborales dignas y políticas que favorezcan el pleno empleo.