Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Sociedad

Asesinan a chofer de combi y hieren a otro en dos ataques contra el transporte en Huachipa y SJM

Sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra un conductor de 23 años cuando se encontraba detenido en el cruce de las avenidas Los Aviadores y Chosica. En otro hecho, una cúster fue baleada y una pasajera también fue alcanzada por los proyectiles.

Un chofer de transporte público, Sandro Guerra, fue asesinado a balazos en Huachipa, Lurigancho-Chosica, la madrugada de este viernes. El ataque ocurrió mientras estaba en su combi.
Un chofer de transporte público, Sandro Guerra, fue asesinado a balazos en Huachipa, Lurigancho-Chosica, la madrugada de este viernes. El ataque ocurrió mientras estaba en su combi. | Difusión
Por
google iconLa República en Google

Un chofer de transporte público fue asesinado a balazos la madrugada de este viernes en la zona de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica. El crimen se produjo cuando el conductor se encontraba a bordo de una combi y fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

La unidad estaba detenida en el cruce de las avenidas Los Aviadores y Chosica cuando los atacantes se aproximaron y dispararon varias veces directamente contra el conductor. Luego del ataque, los sujetos huyeron con rumbo desconocido.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

La víctima fue identificada como Sandro Guerra, de 23 años. Tras recibir los impactos de bala, fue trasladado al Hospital Emergencia Ate Vitarte, donde se confirmó su fallecimiento.

Familiares del joven contaron que era natural de Tarapoto y que llegó a Lima junto con su familia hace aproximadamente 12 años. Desde entonces, se dedicaba al transporte público. El joven era padre de un niño de 5 años. Los deudos pidieron a la Policía Nacional acelerar las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato y evitar que el caso quede impune.

Puedes ver

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

lr.pe

Balean una cúster en San Juan de Miraflores

El asesinato ocurrido en Huachipa se registró el mismo día en que otra unidad de transporte público fue atacada a balazos en San Juan de Miraflores. En este segundo hecho, el conductor y una pasajera resultaron heridos.

Según testigos, la cúster, que cubría la ruta Lurín-Surquillo, circulaba por la avenida Los Héroes cuando fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra.

Los atacantes dispararon contra el vehículo y alcanzaron al conductor y a una pasajera. Pese a estar herido, el chofer logró continuar conduciendo hasta el Hospital María Auxiliadora, donde ambos fueron internados para recibir atención médica.

Los dos ataques ocurrieron en medio de la creciente preocupación de los transportistas de Lima y Callao por los hechos de violencia registrados contra conductores y empresas del sector. Las autoridades deberán determinar si ambos casos están relacionados y establecer el móvil de cada ataque.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Asesinan a chofer de combi y hieren a otro en dos ataques contra el transporte en Huachipa y SJM

Precio del dólar hoy en Perú, viernes 16 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Temblor hoy en Perú EN VIVO, viernes 16 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP

Sociedad

Temblor hoy en Perú EN VIVO, viernes 16 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Ráfagas de más de 40 km/h afectarán la costa este 17 de octubre: Indeci pide reforzar techos y ventanas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Fracasó estrategia del estudio de abogados al que López Aliaga pagó S/97.5 millones

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

César Acuña anuncia su retiro de la política: “Les doy una buena noticia”