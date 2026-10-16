Asesinan a chofer de combi y hieren a otro en dos ataques contra el transporte en Huachipa y SJM

Un chofer de transporte público, Sandro Guerra, fue asesinado a balazos en Huachipa, Lurigancho-Chosica, la madrugada de este viernes. El ataque ocurrió mientras estaba en su combi. | Difusión

Un chofer de transporte público, Sandro Guerra, fue asesinado a balazos en Huachipa, Lurigancho-Chosica, la madrugada de este viernes. El ataque ocurrió mientras estaba en su combi. | Difusión

Un chofer de transporte público fue asesinado a balazos la madrugada de este viernes en la zona de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica. El crimen se produjo cuando el conductor se encontraba a bordo de una combi y fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

La unidad estaba detenida en el cruce de las avenidas Los Aviadores y Chosica cuando los atacantes se aproximaron y dispararon varias veces directamente contra el conductor. Luego del ataque, los sujetos huyeron con rumbo desconocido.

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La víctima fue identificada como Sandro Guerra, de 23 años. Tras recibir los impactos de bala, fue trasladado al Hospital Emergencia Ate Vitarte, donde se confirmó su fallecimiento.

Familiares del joven contaron que era natural de Tarapoto y que llegó a Lima junto con su familia hace aproximadamente 12 años. Desde entonces, se dedicaba al transporte público. El joven era padre de un niño de 5 años. Los deudos pidieron a la Policía Nacional acelerar las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato y evitar que el caso quede impune.

Balean una cúster en San Juan de Miraflores

El asesinato ocurrido en Huachipa se registró el mismo día en que otra unidad de transporte público fue atacada a balazos en San Juan de Miraflores. En este segundo hecho, el conductor y una pasajera resultaron heridos.

Según testigos, la cúster, que cubría la ruta Lurín-Surquillo, circulaba por la avenida Los Héroes cuando fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra.

Los atacantes dispararon contra el vehículo y alcanzaron al conductor y a una pasajera. Pese a estar herido, el chofer logró continuar conduciendo hasta el Hospital María Auxiliadora, donde ambos fueron internados para recibir atención médica.

Los dos ataques ocurrieron en medio de la creciente preocupación de los transportistas de Lima y Callao por los hechos de violencia registrados contra conductores y empresas del sector. Las autoridades deberán determinar si ambos casos están relacionados y establecer el móvil de cada ataque.