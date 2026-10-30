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Sociedad

Padre e hijo dopan y atan a comerciante en Breña para robarle relojes valorizados en más de S/150.000

El ataque, que duró tres horas, fue captado por cámaras de seguridad, mostrando al comerciante cayendo del balcón mientras los delincuentes huían con sus pertenencias.

El comerciante fue atado de pies y manos para ser asaltado por los dos sujetos.
El comerciante fue atado de pies y manos para ser asaltado por los dos sujetos. | Composición LR
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Un comerciante de relojes de 30 años fue víctima de un violento asalto al interior de su vivienda, ubicada en el distrito de Breña. Dos hombres, identificados por sus familiares como padre e hijo, lo habrían dopado, atado de pies y manos y despojado de mercadería valorizada en más de S/150.000. Los delincuentes permanecieron aproximadamente tres horas dentro del inmueble antes de escapar con varias maletas y una bolsa.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el momento en que el empresario cae desde el balcón de su domicilio mientras se encontraba maniatado. Segundos después, los dos presuntos asaltantes salen de la vivienda cargando sus pertenencias y miran hacia el lugar donde quedó tendida la víctima antes de retirarse con rumbo desconocido.

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Según informó Israel, hermano del comerciante, un vecino acudió rápidamente a auxiliarlo tras escuchar el impacto de la caída. El hombre trasladó al agraviado hasta la vivienda de sus padres, donde recibió el apoyo de sus familiares.

Tras el asalto, los allegados comenzaron a rastrear el teléfono celular del comerciante, que fue localizado mediante geolocalización en las instalaciones de un colegio cercano al inmueble donde ocurrió el robo.

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Familiares identificaron a los presuntos asaltantes como padre e hijo

La familia del comerciante revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y aseguró haber identificado a los dos hombres que ingresaron a la vivienda. De acuerdo con su versión, ambos serían padre e hijo y habrían participado directamente en el robo de los relojes.

Con esta información, los familiares se trasladaron hasta el sector de Salamanca para intentar ubicar a los presuntos responsables y conocer su paradero. Sin embargo, la localización y captura de los sospechosos todavía se encuentra en manos de las autoridades.

La División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú asumió las diligencias para esclarecer el asalto ocurrido en Breña.

Los agentes vienen revisando las imágenes de videovigilancia para reconstruir los movimientos de los involucrados y establecer la ruta que utilizaron para escapar. Asimismo, realizan las pericias correspondientes para corroborar la identidad de los señalados por los familiares.

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Hermano de comerciante exige captura de responsables

Israel, hermano de la víctima, pidió públicamente a la Policía Nacional que intensifique la búsqueda de los dos presuntos delincuentes y consiga ubicarlos para que respondan por el violento asalto.

El familiar reiteró que el valor de los relojes sustraídos supera los S/150.000, por lo que solicitó que las autoridades no dejen de lado el caso y continúen con las investigaciones.

Por su parte, la Dirincri mantiene las diligencias para determinar las circunstancias en las que se produjo el robo y establecer si otras personas participaron en la planificación o ejecución del ataque.

Las grabaciones de seguridad y el rastreo de los bienes sustraídos forman parte de las principales evidencias que permitirán avanzar con la identificación y ubicación de los sospechosos.

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