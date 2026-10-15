UNI anuncia charlas gratuitas sobre becas para estudiar en Francia, Alemania y Brasil: conoce las fechas

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) lanzará "Conecta con el mundo", un ciclo de conferencias sobre estudio en el extranjero.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) lanzará "Conecta con el mundo", un ciclo de conferencias sobre estudio en el extranjero. Foto: Difusión

Estudiar en el extranjero, conocer las opciones de financiamiento y acceder a programas de intercambio serán algunos de los temas que abordará la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en una nueva iniciativa de orientación académica. A través de su Centro de Idiomas, la institución organizará tres conferencias gratuitas dedicadas a Francia, Alemania y Brasil, dirigidas tanto a estudiantes universitarios como al público interesado en ampliar sus oportunidades de formación.

El ciclo, denominado “Conecta con el mundo”, contará con especialistas de Campus France, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y representantes diplomáticos de Brasil. Durante las sesiones, los participantes podrán recibir información sobre requisitos, procesos de postulación, financiamiento y convenios académicos vigentes, además de resolver consultas sobre las alternativas para estudiar fuera del país.

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UNI ofrecerá orientación sobre becas, intercambios y programas de formación internacional

La programación comenzará con una jornada dedicada a Francia el 21 de octubre. Posteriormente, el 18 de noviembre se desarrollará la conferencia sobre Alemania y, finalmente, el 18 de diciembre tendrá lugar la sesión centrada en Brasil. Las tres actividades se realizarán de manera presencial a las 6:00 p. m. en el auditorio del CEPS-UNI.

El recinto se encuentra en la Puerta 4B de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Eduardo de Habich. Para participar, los interesados podrán inscribirse mediante los formularios habilitados para cada país.

Francia — 21 de octubre: Formulario de inscripción AQUÍ

Alemania — 18 de noviembre: Formulario de inscripción AQUÍ

Brasil — 18 de diciembre: Formulario de inscripción AQUÍ

La iniciativa busca acercar información especializada a quienes desean postular a becas, cursar estudios de posgrado o participar en experiencias académicas internacionales. La participación de organismos vinculados con los tres países permitirá conocer directamente las alternativas disponibles y los procedimientos que deben seguir los postulantes.