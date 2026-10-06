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Piura: dictan 7 meses de prisión preventiva a investigado por tocamientos indebidos

El investigado habría interceptado a la adolescente en Catacaos y realizado tocamientos de connotación sexual antes de que la menor lograra pedir ayuda.

Piura: dictan prisión preventiva por tocamientos indebidos contra menor. Foto: difusión.
Piura: dictan prisión preventiva por tocamientos indebidos contra menor. Foto: difusión.
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La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, ordenó la medida de prisión preventiva por siete meses contra Franklin Smith G.L., quien viene siendo investigado por el presunto delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de 13 años.

Según la investigación fiscal, el hecho habría ocurrido la tarde del 26 de setiembre en el distrito de Catacaos, cuando la adolescente regresaba a su casa tras dejar a unas amigas en un paradero. La menor advirtió que el sujeto la seguía, por lo que cambió de ruta e ingresó a un establecimiento comercial para evitarlo. Al salir, el presunto agresor la interceptó por detrás, la sujetó del cuello y le realizó tocamientos indebidos.

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La menor forcejeó y logró liberarse. Luego corrió y se refugió en un puesto de venta de frutas, donde un comerciante la auxilió. Desde allí llamó a sus familiares para pedir ayuda. Según los testimonios recogidos, el presunto agresor llegó al lugar y amenazó al comerciante para que no la dejara salir, pero finalmente se retiró.

Alrededor de las 7.15 p. m., la menor y un familiar acudieron a la comisaría de Catacaos para denunciar lo ocurrido. Los agentes policiales salieron a buscar al denunciado y lo intervinieron en la intersección de la calle Tumbes con la transversal Independencia.

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