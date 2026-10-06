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Sullana: Juzgado de Trabajo realiza 69 actos procesales en jornada extraordinaria de descarga

La jornada permitió avanzar en expedientes contencioso-administrativos laborales y previsionales relacionados con pensiones, jubilaciones y derechos laborales.

Juzgado de Trabajo de Sullana realizó jornada extraordinaria de descarga procesal. Foto: difusión.
Juzgado de Trabajo de Sullana realizó jornada extraordinaria de descarga procesal. Foto: difusión.
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El Segundo Juzgado de Trabajo de Sullana que despacha el magistrado Marco Antonio Mendoza Elías y su personal auxiliar jurisdiccional llevaron a cabo desde las 8.00 a. m. a 5.00 p. m. de hoy sábado, una Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal de expedientes de la Ley 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo Laboral y Previsional.

De acuerdo a información proporcionada por la administración del Módulo Laboral, durante esta jornada extraordinaria de trabajo se realizaron 69 actos procesales entre sentencias, autos, decretos y notificaciones, relacionados a expedientes de procesos contencioso laborales o previsionales, favoreciendo a trabajadores activos del sector público y personas adultas mayores.

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Vicepresidenta del TC visita al presidente de la Corte de Sullana | sullana | La República

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Se trata de acciones impulsadas por la Presidencia de la Corte de Sullana para agilizar la tramitación, reducir la carga acumulada y disminuir los tiempos de espera de los ciudadanos que demandan respuestas del Estado en temas de pensiones, jubilaciones, ceses, derechos laborales y beneficios sociales.

Junto con el juez Marco Mendoza, participaron de la jornada los secretarios judiciales Dante García Briceño, Ericka Calva Núñez y Blanca Campos Cornejo. Así como las asistentes judiciales: Pamela Macchiavello Lequernaqué, Belén Saavedra Vargas y Lia Samara Olaya Farfan.

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