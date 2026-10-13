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¿Buscas orientación vocacional? Midis organiza jornada para 500 escolares en este distrito de Lima Norte

La jornada incluirá un simulacro de examen de admisión y un test de orientación vocacional. También se ofrecerá una charla a los padres de familia sobre cómo acompañar a sus hijos en la toma de decisiones de su futuro profesional.

Orientación vocacional para escolares
Orientación vocacional para escolaresFoto: Programa Juntos
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El programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) realizará este viernes 16 de octubre el I Gran Encuentro de Orientación Vocacional y Simulación de Examen de Admisión. La jornada busca reunir a 500 estudiantes de 4.º y 5.º de secundaria en el distrito de Puente Piedra.

El objetivo del encuentro es que los participantes conozcan sus intereses y preferencias vocacionales, exploren alternativas de formación y tengan un primer acercamiento a las condiciones de un proceso de admisión a la educación superior.

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¿Quiénes pueden participar en la jornada?

La actividad está dirigida a estudiantes de 4.º y 5.º de secundaria de hogares usuarios del programa Juntos, procedentes de instituciones educativas de Puente Piedra, así como a estudiantes de los mismos grados de la I.E. 3088 Vista Alegre.

La jornada se iniciará a las 7:30 a. m. en la I.E. 3088 Vista Alegre, ubicada en la calle Las Conchitas Mz. E Lt. 8, Puente Piedra. Durante el encuentro, los participantes podrán realizar un simulacro de examen de admisión y un test de orientación vocacional.

El espacio contará con la participación de aliados estratégicos como el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO), del Ministerio de Trabajo, que estará a cargo del test vocacional. En tanto, KUANTUM desarrollará el simulacro virtual de examen de admisión, y APROPO ofrecerá una charla dirigida a los padres de familia sobre cómo acompañar a sus hijos en la toma de decisiones relacionadas con su futuro profesional.

Preparación para el futuro educativo

La titular del Midis, Maritza Canales Martínez, destacó que la iniciativa busca brindar información y experiencias para que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro educativo. “La orientación vocacional les permite reconocer sus intereses y preferencias, conocer alternativas de formación y contar con mayores elementos para decidir sobre la continuidad de sus estudios”, señaló.

Por su parte, la directora ejecutiva de Juntos, Never Miranda Aburto, resaltó que la jornada también permitirá que los estudiantes tengan una experiencia práctica de cara a un próximo examen de ingreso. “Queremos que los adolescentes cuenten con herramientas que los ayuden a prepararse para los procesos de admisión y a identificar las oportunidades disponibles para continuar su formación”, indicó.

Más de 25.000 escolares acceden a orientación vocacional

Según el programa juntos del Midis, en lo que va de 2026, 25.122 adolescentes accedieron a oportunidades de orientación vocacional, 3.676 participaron en actividades para desarrollar habilidades socioemocionales y 743 accedieron a oportunidades de preparación académica.

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