Sujeto habría usado una bomba molotov para incendiar una mototaxi en La Victoria

Un sujeto con polera blanca fue captado por cámaras de seguridad incendiando una mototaxi en La Victoria, dejando el vehículo completamente calcinado. El hecho ocurrió entre las 3 y 4 a.m. | Composición LR

Un sujeto con polera blanca fue captado por cámaras de seguridad incendiando una mototaxi en La Victoria, dejando el vehículo completamente calcinado. El hecho ocurrió entre las 3 y 4 a.m. | Composición LR

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto, vestido con una polera blanca, habría prendido fuego a una mototaxi en el jirón San Cristóbal, en el distrito de La Victoria. El ataque ocurrió entre las 3 y las 4 de la madrugada y dejó el vehículo completamente calcinado.

En las imágenes difundidas se observa al presunto responsable acercarse a la unidad con un objeto incendiario similar a una bomba molotov, con el que habría iniciado el fuego. La rápida propagación de las llamas generó preocupación entre los vecinos, debido a que un automóvil blanco se encontraba estacionado cerca de la mototaxi.

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Ante el riesgo de que el incendio alcanzara el otro vehículo y se extendiera a las viviendas próximas, un vecino salió para intentar controlar las llamas.

Mototaxistas denuncian presuntas extorsiones

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en la zona, el ataque podría estar relacionado con una presunta rencilla entre personas conocidas. No obstante, esta versión aún debe ser esclarecida por las autoridades.

Por otro lado, algunos mototaxistas manifestaron que serían víctimas de extorsión. Uno de los trabajadores consultados señaló que les exigirían el pago de S/5 diarios para permitirles continuar trabajando sin sufrir represalias.

Hasta el momento, la información difundida no permite establecer si el incendio está directamente relacionado con estas presuntas amenazas. Las circunstancias del ataque y la identidad del responsable deberán ser determinadas por las autoridades.