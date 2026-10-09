Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡RMP vuelve en vivo! Facultades de Keiko, Hildebrandt, Chile y más | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Sujeto habría usado una bomba molotov para incendiar una mototaxi en La Victoria

El vehículo quedó calcinado tras un ataque ocurrido durante la madrugada en el jirón San Cristóbal. Mototaxistas denunciaron presuntas extorsiones y señalaron que les exigirían S/5 diarios para dejarlos trabajar.

Un sujeto con polera blanca fue captado por cámaras de seguridad incendiando una mototaxi en La Victoria, dejando el vehículo completamente calcinado. El hecho ocurrió entre las 3 y 4 a.m.
Un sujeto con polera blanca fue captado por cámaras de seguridad incendiando una mototaxi en La Victoria, dejando el vehículo completamente calcinado. El hecho ocurrió entre las 3 y 4 a.m. | Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto, vestido con una polera blanca, habría prendido fuego a una mototaxi en el jirón San Cristóbal, en el distrito de La Victoria. El ataque ocurrió entre las 3 y las 4 de la madrugada y dejó el vehículo completamente calcinado.

En las imágenes difundidas se observa al presunto responsable acercarse a la unidad con un objeto incendiario similar a una bomba molotov, con el que habría iniciado el fuego. La rápida propagación de las llamas generó preocupación entre los vecinos, debido a que un automóvil blanco se encontraba estacionado cerca de la mototaxi.

Video destacado

LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

Ante el riesgo de que el incendio alcanzara el otro vehículo y se extendiera a las viviendas próximas, un vecino salió para intentar controlar las llamas.

Puedes ver

Caso Liceo Naval: madre de implicado denuncia nueva presunta agresión sexual dentro de Maranguita por parte del principal sospechoso

lr.pe

Mototaxistas denuncian presuntas extorsiones

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en la zona, el ataque podría estar relacionado con una presunta rencilla entre personas conocidas. No obstante, esta versión aún debe ser esclarecida por las autoridades.

Por otro lado, algunos mototaxistas manifestaron que serían víctimas de extorsión. Uno de los trabajadores consultados señaló que les exigirían el pago de S/5 diarios para permitirles continuar trabajando sin sufrir represalias.

Hasta el momento, la información difundida no permite establecer si el incendio está directamente relacionado con estas presuntas amenazas. Las circunstancias del ataque y la identidad del responsable deberán ser determinadas por las autoridades.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sujeto habría usado una bomba molotov para incendiar una mototaxi en La Victoria

Concierto de BTS: rutas 206 y 209 del Corredor Rojo modifican su recorrido por cierre de vías

Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley Sub-19: resultados y partidos de Perú en el torneo

Sociedad

Concierto de BTS: rutas 206 y 209 del Corredor Rojo modifican su recorrido por cierre de vías

Asesinan a mototaxista tras dejar a un pasajero en paradero final de San Juan de Lurigancho

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Senado oficializa autorización para viajes de Keiko Fujimori a El Salvador y España

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”