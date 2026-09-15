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Asesinan a parqueador en el Mercado Mayorista de Frutas en La Victoria: sicarios dispararon hasta 14 veces

La víctima fue interceptada por sicarios a bordo de una mototaxi cuando cumplía su trabajo en los alrededores del establecimiento. La Policía investiga si el caso estaría relacionado al cobro de cupos o a un posible ajuste de cuentas.

Asesinato se produjo durante esta madrugada en La Victoria
Asesinato se produjo durante esta madrugada en La Victoria | Composición LR / RPP
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Un nuevo crimen se registró en la capital esta madrugada. Sicarios atacaron a balazos y acabaron con la vida de un hombre en inmediaciones del Mercado Mayorista de Frutas, en La Victoria. La víctima fue identificada como Jorge Lara Almanza, de 63 años, quien se dedicaba al cuidado de vehículos en los alrededores del establecimiento.

Según registros de las cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes llegaron a bordo de una mototaxi alrededor de las 3.45 a. m. y, sin descender del vehículo, dispararon múltiples veces contra la víctima que acababa de iniciar su jornada laboral en la cuadra 5 de la avenida Pablo Patrón. El crimen ocurrió en presencia de comerciantes y clientes, generando el pánico en el lugar.

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Sicarios realizaron hasta 14 disparos

De acuerdo con los registros, el ataque se produjo cuando el trabajador cruzaba la vía en dirección hacia un tráiler blanco como parte de su jornada habitual. En ese momento, aparece una mototaxi que se acerca hasta él y ejecuta una ráfaga de disparos. La víctima no tuvo tiempo de reaccionar y murió en el lugar, mientras que la unidad con los delincuentes a bordo huyó de la zona.

Ante lo ocurrido, efectivos de la comisaría Yerbateros llegaron hasta el lugar y cercaron la escena del crimen para facilitar el trabajo de los peritos. Según información policial, en este punto se encontraron hasta 14 casquillos de bala, lo que evidencia la ferocidad del ataque dirigido contra Lara Almanza, quien solía iniciar sus funciones al promediar las 2.00 a. m.

Crimen bajo investigación policial

El asesinato del trabajador generó conmoción entre los comerciantes del Mercado Mayorista de Frutas. Algunos vendedores afirmaron a RPP que el crimen los sorprendió porque conocían a Lara Almanza como una persona tranquila que no había mantenido problemas previos con otras personas.

Otras versiones recogidas en la zona por Latina señalan que el crimen podría estar vinculado con un posible cobro de cupos. Sin embargo, esta hipótesis aún se encuentra bajo investigación y no fue confirmada por las autoridades, que ya iniciaron las diligencias para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

Según fuentes policiales, el parqueador registraba antecedentes por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de feminicidio, ocurrido en enero de 2019. Las autoridades tampoco descartan un presunto ajuste de cuentas.

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