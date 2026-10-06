La Libertad: Cuarta Sala Laboral de Trujillo conmemora 15 años con ceremonia protocolar

En el marco del 15.º aniversario de creación de la Cuarta Sala Laboral de Trujillo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, junto a magistrados, personal jurisdiccional y servidores administrativos, participó en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y la bandera del Poder Judicial.

El acto protocolar estuvo a cargo de la titular de la Corte, Cecilia León, y de los magistrados superiores Jackeline Florián Sáenz y Hubert Asencio Díaz, quienes tuvieron a su cargo el izamiento de la Pabellón Nacional. Asimismo, los servidores Ana Céspedes García, relatora de sala, y José Saúl Casas Chucho, secretario judicial, realizaron el izamiento de la bandera del Poder Judicial.

Con esta ceremonia, la familia judicial liberteña reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo y mejorando el servicio de administración de justicia, en beneficio de la ciudadanía.