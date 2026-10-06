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El Porvenir: dictan cuatro meses de internamiento preventivo para cuatro adolescentes

Los adolescentes, de 14 y 17 años, son investigados por presuntamente atacar y apuñalar a otro menor de 14 años para robarle sus pertenencias.

El Porvenir: dictan internamiento preventivo para cuatro adolescentes. Foto: difusión.
El Porvenir: dictan internamiento preventivo para cuatro adolescentes. Foto: difusión.
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El Juzgado Mixto de El Porvenir ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para cuatro menores (tres de 17 y uno de 14 años), investigados por las presuntas infracciones de tentativa de homicidio y banda criminal.

En la audiencia se dio a conocer que los adolescentes habrían perseguido, golpeado y apuñalado a otro menor de 14 años para robarle sus pertenencias cuando regresaba a casa.

Puedes ver

La Libertad: Corte avanza en implementación de órganos de Extinción de Dominio | La Libertad | La República

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Los presuntos infractores cumplirán la medida en centros juveniles de Lima y Chiclayo mientras se determina la responsabilidad de cada uno.

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