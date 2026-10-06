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Judicialidad

La Libertad: Corte fumiga sedes judiciales para reforzar la prevención sanitaria

Las labores comenzaron en las sedes de Natasha Alta y Bolívar y se extenderán a otros locales como parte de las acciones de prevención sanitaria.

Corte de La Libertad fumiga sus sedes judiciales para prevenir enfermedades. Foto: difusión.
Corte de La Libertad fumiga sus sedes judiciales para prevenir enfermedades. Foto: difusión.
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Como parte de las acciones de prevención y protección de la salud integral de sus colaboradores, la Corte Superior de Justicia de La Libertad inició la fumigación de sus sedes judiciales; las labores se iniciaron en las sedes de Natasha Alta y Bolívar, como parte de las medidas adoptadas para contribuir a la prevención y control de la presencia de vectores que pueden transmitir enfermedades como el dengue. Esta acción preventiva se extenderá próximamente a otras sedes judiciales.

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La Libertad: Corte sensibiliza sobre hostigamiento sexual laboral | La Libertad | La República

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La iniciativa se enmarca en el compromiso institucional de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con la Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo entornos laborales seguros y saludables, así como la adopción oportuna de medidas preventivas frente a situaciones que puedan poner en riesgo la salud de sus colaboradores.

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