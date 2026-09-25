Anemia afecta al 35% de niños en Lima Metropolitana: piden a candidatos priorizar nutrición infantil

La anemia infantil en Lima Metropolitana ha aumentado al 35%, según la ENDES 2025, lo que acrecienta la preocupación por la nutrición en la capital. La desnutrición crónica también creció de 4,3% a 5,3%. | Difusión

La anemia infantil en Lima Metropolitana ha aumentado al 35%, según la ENDES 2025, lo que acrecienta la preocupación por la nutrición en la capital. La desnutrición crónica también creció de 4,3% a 5,3%. | Difusión

La anemia infantil volvió a aumentar en Lima Metropolitana. Según la ENDES 2025, el 35% de los niños de entre 6 y 35 meses presenta anemia, una proporción que pasó de 32,9% en 2024. En paralelo, la desnutrición crónica en menores de cinco años subió de 4,3% a 5,3% en el mismo periodo.

Los resultados mantienen la nutrición infantil entre los problemas pendientes de la capital y plantean un desafío para las próximas autoridades municipales. Ante las elecciones municipales de octubre, la nutricionista y exdecana del Colegio de Nutricionistas de Lima Metropolitana, Jessica Huamán, sostuvo que los candidatos a la Alcaldía de Lima deberían presentar medidas concretas para atender estas brechas.

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"Los candidatos deben explicar qué harán para reducir la anemia infantil en Lima", señaló Huamán, quien recordó que desde 2019 existe la Ordenanza N.° 2155 y el programa Lima Vive Sin Anemia, que plantea la articulación de los 43 distritos de la capital.

Para la especialista, uno de los puntos pendientes es fortalecer la coordinación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, los gobiernos distritales y los establecimientos de salud, además de realizar seguimiento a los niños diagnosticados con anemia. También planteó que las próximas autoridades establezcan una meta cuantificable de reducción durante los cuatro años de gestión.

Ollas comunes y comedores

Huamán también consideró necesario fortalecer el trabajo de las ollas comunes y comedores populares, principalmente mediante capacitación a sus lideresas en educación alimentaria y gestión. A ello sumó la necesidad de contar con mecanismos de preparación ante eventuales emergencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos.

En esa línea, propuso recuperar un registro georreferenciado público de estos espacios, similar al implementado por la Municipalidad de Lima durante la pandemia. Según explicó, esta herramienta permitiría conocer su cobertura, transparentar la atención municipal y orientar los recursos hacia las zonas con mayores necesidades.

Otro de sus planteamientos es consolidar el programa “Lima Recupera y Alimenta”, relacionado con la Ordenanza N.° 2498, para ampliar la recuperación de alimentos aptos para el consumo. La propuesta contempla no limitar esta labor al mercado mayorista, sino extenderla a los mercados de abastos.

La nutricionista también planteó reactivar el Consejo del Sistema Alimentario de Lima (CONSIAL), con el objetivo de articular a la Municipalidad Metropolitana, los gobiernos distritales y organizaciones de la sociedad civil en torno a las políticas alimentarias de la ciudad.

Entornos saludables en colegios

La alimentación infantil también pasa por los espacios donde estudian los menores. Huamán pidió que la próxima gestión municipal priorice la implementación de la Ordenanza N.° 2366, aprobada en junio de 2021, que establece medidas para promover entornos saludables para niños y adolescentes.

La norma contempla acciones de educación alimentaria y disposiciones para los quioscos escolares. Además, restringe el comercio ambulatorio de alimentos no saludables, incluidos productos ultraprocesados, en un perímetro de 200 metros alrededor de las instituciones educativas.

"Esta ordenanza fue aprobada hace cinco años y busca promover la educación alimentaria en los colegios y que los quioscos escolares ofrezcan alimentos saludables", indicó Huamán. A su juicio, la Municipalidad de Lima y los gobiernos distritales deben reforzar la fiscalización de estas disposiciones.

Finalmente, la especialista planteó retomar proyectos de ordenanza discutidos durante la gestión municipal anterior para promover la agricultura urbana y periurbana y las ferias de alimentos de origen agroecológico. Estas iniciativas, sostuvo, podrían favorecer la producción local y acercar a productores y consumidores.

Para Huamán, la reducción de la anemia y la desnutrición infantil requiere que las próximas autoridades municipales pasen de los compromisos generales a medidas con presupuesto, metas y seguimiento.

"La alimentación y la nutrición no deben quedar en el discurso político, deben estar presentes en las propuestas electorales y traducirse en decisiones, presupuesto y acciones sostenidas durante los cuatro años de gestión", concluyó.