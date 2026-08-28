Candidato al GORE de Cajamarca maneja cifras imprecisas sobre anemia y analfabetismo

En una reciente entrevista, el candidato al Gobierno Regional de Cajamarca por Venceremos, Yuri Ernesto Neyra Guevara, se refirió a los problemas sociales que enfrenta la región. Durante la conversación, afirmó que esta "presenta un 20% de anemia infantil y desnutrición, además de un 12% de analfabetismo".

Sin embargo, las cifras mencionadas por Neyra no corresponden en conjunto a los datos rigurosos más recientes. Además, anemia infantil, desnutrición crónica y analfabetismo son indicadores distintos y se calculan sobre diferentes grupos de la población.

La anemia infantil en Cajamarca supera el 20%

La cifra de 20% mencionada por el candidato Yuri Neyra no coincide con los últimos indicadores de anemia infantil disponibles para Cajamarca. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025 presenta los resultados de anemia en niños de 6 a 35 meses bajo dos criterios de medición.

La anemia afectó al 35,3% de los niños de 6 a 35 meses en Cajamarca durante 2025. Bajo la nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2024, el porcentaje fue incluso mayor: 39,4%. Ninguna de las dos mediciones oficiales respalda el 20% señalado por Neyra.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2021-2025.

La desnutrición crónica no es del 20%

La situación es diferente cuando se revisa el segundo indicador mencionado por el candidato. Según la ENDES 2025 , la desnutrición crónica afectó al 17,4% de los menores de cinco años en Cajamarca, una cifra prácticamente equivalente al 20% señalado por Neyra.

Si se amplía el periodo de comparación, la ENDES muestra que la prevalencia pasó de 20,9% en 2021 a 17,4% en 2025. Es decir, hubo una reducción.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2021-2025.

Cajamarca registra 10,6% de analfabetismo, no 12%

Neyra también aseguró que Cajamarca presenta un 12% de analfabetismo. Según información del INEI , en 2024 la tasa de analfabetismo de la población de 15 años a más en Cajamarca fue de 10,6%. La cifra es 1,4 puntos porcentuales menor a la señalada por el candidato.

Departamentos con mayor tasa de analfabetismo.

Esto no significa que el analfabetismo tenga una presencia menor en Cajamarca respecto del resto del país. Por el contrario, la región presenta uno de los indicadores más altos: en 2024 ocupó el segundo lugar entre los departamentos con mayor tasa de analfabetismo, solo detrás de Huánuco, que registró 12,1%. Apurímac ocupó el tercer lugar con 10,2%. El promedio nacional fue de 4,7%.

Los datos también muestran una reducción durante la última década. En 2014, la tasa de analfabetismo de Cajamarca era de 13,1%, mientras que en 2024 se ubicó en 10,6%.

El 12% mencionado por Neyra se aproxima a los niveles que Cajamarca registraba años atrás, pero no corresponde al último indicador oficial disponible para 2024.

Conclusión

Yuri Ernesto Neyra Guevara, candidato al Gobierno Regional de Cajamarca por Venceremos, afirmó que la región presenta "un 20% de anemia infantil y desnutrición, además de un 12% de analfabetismo". Sin embargo, las cifras oficiales del INEI no respaldan completamente su declaración, particularmente en el caso de la anemia. Además, los tres indicadores no pueden interpretarse como una misma medición: corresponden a problemas distintos y a diferentes grupos poblacionales. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación de Yuri Neyra como imprecisa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.