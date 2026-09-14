Módulo Corporativo de Familia encabeza izamiento del Pabellón Nacional en la Corte del Santa

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Conforme al Decreto Supremo N ° 127-2025-PCM, esta mañana, como todos los lunes, el personal administrativo y jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia del Santa participó en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional. El acto cívico estuvo a cargo del Módulo Corporativo de Familia de la CSJ del Santa, con el objetivo de fortalecer los valores cívicos y reafirmar el compromiso institucional.

En esta ceremonia, el Pabellón Nacional fue izado por la magistrada Ana Príncipe Leal, jueza coordinadora del Módulo de Violencia Familiar Corporativo de Familia acompañada de la Dra. Dora Patricia Santillán Sarmiento, jueza del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Familia y el Ing. Jorge Young Olórtiga, administrador del Módulo Corporativo de Familia.

Concluido el acto cívico, las juezas y servidores judiciales retornaron a sus respectivos despachos para continuar con el cumplimiento de sus labores diarias