Temblor en Perú hoy, 10 de septiembre: ¿dónde fue el último sismo y qué magnitud tuvo según el IGP?

Según el IGP, esta madrugada se reportaron dos temblores en menos de 1 hora en Arequipa.

- El primero de magnitud 3,5 ocurrió a las 5.57 a. m. a 11 km al noreste de Camaná, Camaná - Arequipa y tuvo una profundidad de 78 km.

- El segundo de magnitud 3,7 ocurrió a las 6.34 a. m. a 13 km al este de Quilca, Camaná - Arequipa y tuvo una profundidad de 39 km.