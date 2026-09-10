Temblor en Perú hoy, 10 de septiembre: ¿dónde fue el último sismo y qué magnitud tuvo según el IGP?
Temblor en Perú hoy, jueves 10 de septiembre: conoce dónde ocurrió el último sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte del IGP.
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta los últimos temblores registrados hoy, jueves 10 de septiembre del 2026, en el país. Conoce en esta nota en vivo dónde ocurrió el último sismo en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con la información oficial del Centro Sismológico Nacional.
Temblor en Perú EN VIVO HOY, miércoles 9 de septiembre de 2026
¿Por qué Perú registra sismos con frecuencia?
Perú se encuentra en una región de elevada actividad sísmica vinculada principalmente a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. Por ello, los movimientos sísmicos son fenómenos recurrentes en distintas zonas del territorio nacional.
¿Qué significa la profundidad de un sismo?
La profundidad indica la distancia entre el punto de origen del sismo dentro de la Tierra y la superficie. Este dato forma parte de los parámetros que se utilizan para describir cada evento sísmico, junto con la magnitud, ubicación y hora de ocurrencia.
¿Por qué es recomendable tener lista una mochila de emergencia?
El objetivo de tener una mochila de emergencia siempre lista es asegurar que lo necesario para sobrevivir en caso de un desastre natural, al menos hasta que la ayuda humanitaria llegue a la zona afectada. En tal sentido, sirve para cubrir algunas necesidades básicas del momento.
Fuente: Defensa Civil La Libertad
Dos temblores en Arequipa en menos de 1 hora se registraron HOY, según IGP
Según el IGP, esta madrugada se reportaron dos temblores en menos de 1 hora en Arequipa.
- El primero de magnitud 3,5 ocurrió a las 5.57 a. m. a 11 km al noreste de Camaná, Camaná - Arequipa y tuvo una profundidad de 78 km.
- El segundo de magnitud 3,7 ocurrió a las 6.34 a. m. a 13 km al este de Quilca, Camaná - Arequipa y tuvo una profundidad de 39 km.
¿Qué distritos de Lima y Callao son más vulnerables en un temblor?
Según el mapa de microzonificación sísmica, los distritos de Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y las áreas de ladera de San Juan de Lurigancho, Independencia, Ate y Carabayllo serían las más afectadas por tener suelos arenosos, inestables, muy blandos o rellenos de desmonte.
¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?
En Perú, "temblor" , "sismo" y "terremoto" se refieren técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el uso cotidiano suelen diferenciarse según el nivel de daño ofectación. De acuerdo, con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación.