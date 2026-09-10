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Muere Félix Rivera Torres, conocido investigador paranormal de Contacto Esotérico, a los 65 años

El parapsicólogo tuvo una amplia presencia en televisión y plataformas digitales, donde compartió sus investigaciones sobre presuntos fenómenos paranormales. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales.

Muere Félix Rivera Torres, conocido investigador paranormal de Contacto Esotérico. Foto: Facebook
Muere Félix Rivera Torres, conocido investigador paranormal de Contacto Esotérico. Foto: Facebook
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Félix Rivera Torres, parapsicólogo, investigador de fenómenos paranormales y director de Contacto Esotérico, falleció a los 65 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales de su programa, donde compartieron un sentido mensaje de despedida y destacaron la trayectoria que construyó durante más de tres décadas.

En la publicación, sus familiares recordaron la pasión que el investigador peruano tenía por lo desconocido y señalaron que dedicó gran parte de su vida a aprender y compartir sus conocimientos. También resaltaron su participación en proyectos de cine y televisión relacionados con el mundo paranormal.

Muere el parapsicólogo Félix Rivera Torres. Foto: Instagram

Muere el parapsicólogo Félix Rivera Torres. Foto: Instagram

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¿Quién fue Félix Rivera Torres?

Félix Rivera Torres fue una de las principales figuras de Contacto Esotérico, grupo dedicado a la investigación de presuntos fenómenos paranormales y temas esotéricos. Este trabajo lo desarrolló junto a integrantes de su familia, con quienes participó en investigaciones que luego fueron difundidas en medios de comunicación.

Uno de los casos más conocidos fue el de la llamada “casa encantada” del Rímac, donde en 2010 la familia Rivera acudió a la quinta Santa Rosa para investigar los presuntos fenómenos reportados por sus habitantes. Félix también participó en entrevistas y programas de televisión en los que habló sobre estos casos y sobre otros lugares que, según sus propias investigaciones, registrarían actividad paranormal.

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Figuras del entretenimiento lamentan la muerte del parapsicólogo peruano

Tras conocerse la noticia, algunos creadores de contenido que conocieron y compartieron proyectos con el parapsicólogo expresaron sus condolencias. IOA, quien realizó varios videos sobre fenómenos paranormales junto a Rivera Torres, recordó la relación que ambos construyeron desde 2019.

“Te llevaré en el corazón siempre Félix!! El cariño y la confianza que nos diste desde el 2019 (año en que nos conocimos) quedará por siempre impregnado en cada video que grabamos juntos”, escribió. También aseguró que continuarán desarrollando algunos de los proyectos que habían planeado junto al investigador.

Por su parte, la vidente Carmen Briceño también dedicó unas palabras al investigador, destacando su amplia trayectoria. “Tuve el privilegio de conocerlo y considerarlo un gran amigo, una persona por quien siempre sentí una profunda admiración”, escribió en el post.

También, Jorge Talavera, conductor de Confesiones Pódcast, dedicado a temas paranormales y quien entrevistó a Rivera Torres en 2024, dio el pésame a la familia y destacó el cariño que mantenía por el investigador.

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