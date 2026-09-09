HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Gutiérrez defiende a amigos ¿y el pueblo? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Ciencia

El oso polar no tiene el pelaje blanco: este es el extraño efecto que hace que lo veamos de ese color

El pelaje del mamífero, aunque blanco a simple vista, se compone de pelos huecos y transparentes que dispersan la luz, permitiendo su camuflaje en el Ártico.

El oso polar, aunque parece tener pelaje blanco, en realidad sus pelos son huecos y transparentes, lo que provoca un fenómeno óptico que refleja la luz.
El oso polar, aunque parece tener pelaje blanco, en realidad sus pelos son huecos y transparentes, lo que provoca un fenómeno óptico que refleja la luz. | Foto: National Geographic
Escuchar
Resumen
Compartir

A simple vista, el oso polar parece tener un pelaje completamente blanco, una característica que le permite confundirse con la nieve y el hielo del Ártico. Sin embargo, detrás de esa apariencia existe un curioso fenómeno óptico.

Cada uno de sus pelos es hueco y transparente, por lo que la luz se dispersa en su interior y genera la apariencia blanca que vemos. Incluso su piel esconde otro detalle sorprendente.

PUEDES VER: En 2025, Inglaterra liberó castores en un bosque y, en apenas un año, lograron cambiar el paisaje y transformarlo en un humedal rico en vida silvestre

lr.pe

El oso polar no tiene realmente el pelaje blanco

El pelaje del oso polar está formado por pelos huecos y transparentes, cuya estructura permite que la luz solar se disperse y se refleje en distintas direcciones. Este fenómeno hace que nuestros ojos perciban una superficie blanca, aunque los pelos no tengan ese pigmento.

Esta particularidad no es solo una curiosidad de la naturaleza, sino también una adaptación fundamental para sobrevivir en el Ártico. Al adquirir ese aspecto blanco, el oso puede confundirse con la nieve y acercarse con mayor facilidad a sus presas.

PUEDES VER: Un ingeniero construyó una mini hidroeléctrica desde cero y ahora abastece toda su casa con agua de río a más de 200 voltios

lr.pe

Su piel es negra y cumple una función clave

Debajo de ese característico pelaje se encuentra una piel de color negro, un rasgo que contrasta completamente con la apariencia exterior del animal. El tono oscuro permite absorber una mayor cantidad de radiación solar en un ambiente donde las temperaturas pueden ser extremadamente bajas.

La combinación entre la piel negra y los pelos huecos crea una adaptación particular: mientras el pelaje funciona como aislante y camuflaje, la piel puede aprovechar parte de la energía solar.

El curioso cambio de apariencia del oso polar

Aunque solemos imaginar al oso polar siempre blanco, su pelaje puede adquirir diferentes tonalidades dependiendo de las condiciones ambientales. Durante el verano puede verse más amarillento o incluso ligeramente marrón debido a la suciedad, la grasa de sus presas y la exposición al sol.

En ambientes cálidos y húmedos, como algunos zoológicos, incluso pueden aparecer ejemplares con un tono verdoso. Esto ocurre cuando algas microscópicas crecen dentro de sus pelos huecos, provocando una coloración inusual que demuestra hasta qué punto su apariencia depende de la interacción entre el pelo y el entorno.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Una serpiente invasora llegó oculta en un cargamento militar a una isla del Pacífico: 40 años después, su ecosistema nunca volvió a ser el mismo

Una serpiente invasora llegó oculta en un cargamento militar a una isla del Pacífico: 40 años después, su ecosistema nunca volvió a ser el mismo

LEER MÁS
Un hombre transformó un antiguo terreno de maní en un lago para criar peces, pero no pensó que la fauna silvestre domine todo en solo 1.000 días

Un hombre transformó un antiguo terreno de maní en un lago para criar peces, pero no pensó que la fauna silvestre domine todo en solo 1.000 días

LEER MÁS
Sanmarquinos triunfan en Oxford: estudiantes ganan competencia científica para aplicar soluciones inspiradas en la naturaleza

Sanmarquinos triunfan en Oxford: estudiantes ganan competencia científica para aplicar soluciones inspiradas en la naturaleza

LEER MÁS
Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025