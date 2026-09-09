El oso polar no tiene el pelaje blanco: este es el extraño efecto que hace que lo veamos de ese color

El oso polar, aunque parece tener pelaje blanco, en realidad sus pelos son huecos y transparentes, lo que provoca un fenómeno óptico que refleja la luz. | Foto: National Geographic

El oso polar, aunque parece tener pelaje blanco, en realidad sus pelos son huecos y transparentes, lo que provoca un fenómeno óptico que refleja la luz. | Foto: National Geographic

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A simple vista, el oso polar parece tener un pelaje completamente blanco, una característica que le permite confundirse con la nieve y el hielo del Ártico. Sin embargo, detrás de esa apariencia existe un curioso fenómeno óptico.

Cada uno de sus pelos es hueco y transparente, por lo que la luz se dispersa en su interior y genera la apariencia blanca que vemos. Incluso su piel esconde otro detalle sorprendente.

El oso polar no tiene realmente el pelaje blanco

El pelaje del oso polar está formado por pelos huecos y transparentes, cuya estructura permite que la luz solar se disperse y se refleje en distintas direcciones. Este fenómeno hace que nuestros ojos perciban una superficie blanca, aunque los pelos no tengan ese pigmento.

Esta particularidad no es solo una curiosidad de la naturaleza, sino también una adaptación fundamental para sobrevivir en el Ártico. Al adquirir ese aspecto blanco, el oso puede confundirse con la nieve y acercarse con mayor facilidad a sus presas.

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Su piel es negra y cumple una función clave

Debajo de ese característico pelaje se encuentra una piel de color negro, un rasgo que contrasta completamente con la apariencia exterior del animal. El tono oscuro permite absorber una mayor cantidad de radiación solar en un ambiente donde las temperaturas pueden ser extremadamente bajas.

La combinación entre la piel negra y los pelos huecos crea una adaptación particular: mientras el pelaje funciona como aislante y camuflaje, la piel puede aprovechar parte de la energía solar.

El curioso cambio de apariencia del oso polar

Aunque solemos imaginar al oso polar siempre blanco, su pelaje puede adquirir diferentes tonalidades dependiendo de las condiciones ambientales. Durante el verano puede verse más amarillento o incluso ligeramente marrón debido a la suciedad, la grasa de sus presas y la exposición al sol.

En ambientes cálidos y húmedos, como algunos zoológicos, incluso pueden aparecer ejemplares con un tono verdoso. Esto ocurre cuando algas microscópicas crecen dentro de sus pelos huecos, provocando una coloración inusual que demuestra hasta qué punto su apariencia depende de la interacción entre el pelo y el entorno.