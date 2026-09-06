En un reciente concierto en Lima, la cantante Kiara Lozano vivió un momento incómodo, cuando no pudo cantar 'Mix cholito', uno de los grandes éxitos de Corazón Serrano grabado en su voz. Al darse cuenta de que no iba a poder continuar con la interpretación, buscó apoyo en su compañera Lesly Águila.

Ante este suceso, varios cibernautas empezaron a especular sobre lo que habría pasado con Kiara Lozano, quien hace poco denunció que fue víctima de tocamientos indebidos. Mientras algunos aseguraron que la artista selvática se quedó sin voz, otros indicaron que la cantante de Corazón Serrano se olvidó la letra de 'Mix cholito'. Como era de esperar, las críticas no faltaron.

Los cinco segundos en la voz de Lesly son de otro nivel, impresionante; qué falta de profesionalismo, en serio... Muy mal; cantan siempre las mismas canciones y se olvidan, así quieren internacionalizarse; quizá estuvo mal de la garganta, a cualquiera le puede pasar; se notó la diferencia de voz, Lesly es otro nivel; y ves, por eso jamás se critica, le tocó olvidarse y el súper descuento a ella, que jamás hace algo para que le descuenten, comentaron en TikTok.

Kiara Lozano explica por qué no pudo cantar 'Mix cholito'

En un reciente live, Kiara Lozano, quien sostuvo que ya no quería hacer el baile eléctrico, reveló que le dificultó cantar el 'Mix cholito' debido a que fue la última en bailar la 'Bomba Chuchaqui', canción con la que cada una de las integrantes demuestran su talento en el baile en los escenarios. Y, por realizar movimientos fuertes como ella suele hacerlos, se quedó sin aire.

“Salí a bailar, lo di todo. Bailé la boa, hice el baile eléctrico, me demoré como un minuto. Terminé agitadísima, con la respiración agitada y justo envían la canción de ‘Mix cholito’ para cantarla. Yo no pude más. Yo dije: ‘¿Cómo es posible que me mandes a cantar si ni siquiera puedo respirar?’. El colmo es que no había agua. Mi corazón estaba acelerado”, manifestó a manera de defensa. “Lesly se dio cuenta y ella empezó a cantar. No me pude recuperar”, agregó sobre el apoyo que recibió de su compañera.