Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,0 remeció la región esta mañana, según el IGP
El sismo de magnitud 4,0 y profundidad de 52 km se registró la mañana del jueves 3 de setiembre en Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 8.54 a. m. de este jueves 3 de setiembre en Ica, región Ica, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 52 kilómetros y su epicentro se ubicó a 44 kilómetros al sur de Ica. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.
¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?
El epicentro del temblor de este jueves 3 de setiembre se localizó a 44 kilómetros al sur de la provincia de Ica, en la región de Ica. Presentó una latitud de -14.46, longitud de -75.77 e intensidad de II-III Chilca.
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