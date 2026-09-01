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Semana de calor sofocante en Perú: Senamhi advierte picos de hasta 38 °C y radiación extrema en 26 regiones

Senamhi anticipa escasa nubosidad y ráfagas de viento, además de chubascos localizados en varias áreas, lo que afectará a regiones como Amazonas y Cajamarca.

Indeci recomienda precauciones ante la alta radiación ultravioleta, sugiriendo el uso de protector solar y ropa adecuada para mitigar los efectos del calor y la exposición al sol.
Indeci recomienda precauciones ante la alta radiación ultravioleta, sugiriendo el uso de protector solar y ropa adecuada para mitigar los efectos del calor y la exposición al sol. | Foto: Andina
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las altas temperaturas diurnas continuarán esta semana en la selva, sierra y costa, con niveles que irán de moderados a extremos según la zona. La alerta comprende a 26 regiones y se mantendrá vigente hasta el jueves 3 de septiembre.

Para este martes 1 de septiembre, el Senamhi prevé máximas de hasta 38 °C en la selva norte y de 36 °C en la costa norte. Además del calor, se espera escasa nubosidad durante parte del día, condición que favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta. También podrían presentarse ráfagas de viento y precipitaciones localizadas en algunos sectores.

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Selva norte alcanzaría 38 °C y la costa norte llegaría hasta los 36 °C

En la selva norte, las temperaturas máximas oscilarían entre 31 °C y 38 °C, mientras que en la selva central se registrarían valores próximos a los 36 °C. Las regiones que podrían verse afectadas son Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali. En estas zonas también se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h durante la tarde y no se descartan chubascos.

En la costa norte, los termómetros marcarían entre 29 °C y 36 °C. La costa central registraría valores de 24 °C a 26 °C y la costa sur, entre 22 °C y 29 °C. En la sierra, las máximas llegarían hasta 32 °C en el norte, 29 °C en el centro y 27 °C en el sur. El aviso incluye, entre otras regiones, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

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Indeci recomienda reforzar la protección ante radiación UV y exposición prolongada al sol

La escasa cobertura nubosa prevista hacia el mediodía en distintas zonas del país favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta. En la costa también podrían registrarse vientos de alrededor de 40 km/h durante la tarde, mientras que en el norte no se descarta la presencia de lluvias localizadas.

Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. También aconsejó evitar la exposición directa al sol, consumir suficiente líquido, usar ropa de colores claros y mantener ventilados tanto los hogares como los centros de trabajo durante los periodos de mayor calor.

Bajada: La selva norte registraría las máximas más altas, mientras la escasa nubosidad elevará la radiación UV en varias zonas del país.

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