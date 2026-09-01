El imperio y legado de Dolly Parton

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Dolly Parton no solo fue una artista excepcional, sino que, como empresaria y activista, no dejó nada al azar. A días de su muerte, su equipo confirmó que en los últimos años la cantante y actriz había empezado a trabajar en proyectos. “Incluyen un espectáculo con un avatar de Dolly, un documental musical sobre su legado, un largometraje biográfico, una docuserie, una ficción y una serie de animación sobre Billy the Kid”, señalóThe Hollywood Reporter.

Su representante, Danny Nozell, contó que la artista nunca dejó de trabajar a pesar de su delicado estado de salud, ya que padecía cáncer y cálculos renales. “Dolly trabajó hasta el día de su muerte. Le encantaba ver cómo sus sueños cobraban vida y saber que su trabajo llevaba alegría a la gente. Siempre previsora, seleccionó cuidadosamente (a un equipo) para elaborar una hoja de ruta del proyecto que nos guiará en las próximas décadas”.

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Hace 10 meses, posteó un video en el que hablaba de la salud. “¡Todavía no estoy muerta!”, se titulaba. “Cuando mi esposo Carl estaba enfermo —fue un periodo largo— y luego falleció, no me cuidé a mí misma; dejé pasar muchas cosas de las que debería haberme ocupado”. Tras su deceso, el equipo de Dolly Parton comentó que la cantante había perdido la vida luego de una “breve batalla contra el cáncer”.

Además de su exitosa carrera en la música y en el cine, creó un plan educativo llamado Dolly Parton’s Imagination Library, una iniciativa que reúne millones de libros para enviarlos a niños. También logró que su nombre sea una marca y poseía el 50% del parque Dollywood.

Según una valoración de Forbes, la fortuna de la artista está estimada en 450 millones de dólares. Sin embargo, su legado va más allá de eso porque fue dueña de lo que creaba. Por ejemplo, ganó una cifra exorbitante por la canción I Will Always Love You, que compuso a mediados de los 70. Antes de Whitney Houston, Elvis Presley quiso cantarla, pero Parton no contempló el hecho de ceder el 50% de sus derechos.

“Obtuvo aproximadamente 10 millones de dólares en los años noventa por esa versión. Una canción escrita por una joven de Tennessee terminó convirtiéndose en uno de los grandes activos de su vida”, señala Forbes.

“Como líderes del equipo encargado de velar por su legado, nos aseguraremos de que se hagan realidad los muchos sueños que ella aún tenía pendientes. Había numerosos proyectos en diversas fases de desarrollo, y queremos ser transparentes con sus seguidores al respecto. Si ven música, productos, libros, experiencias o campañas inéditas lanzados a través de los canales oficiales de Dolly Parton, pueden tener la certeza de que ella dejó en ellos su sello personal”, sostuvo su equipo.

Los herederos anuncian un homenaje

Tras un funeral íntimo el pasado viernes en el cementerio y mausoleo Woodlawn Memorial Park en Nashville, Dolly Parton descansa al lado de Carl Thomas Dean. “Dolly me llamó y dijo que quería descansar en una hermosa cama de algodón suave porque, después de una vida usando pesados trajes con brillantes, finalmente merece estar cómoda y descansar”, dijo su sobrino, Brian Seaver.

La cantante tuvo 11 hermanos, pero no tuvo hijos. Sus herederos continuarán ahora uno de los proyectos que tuvo que postergar este año: el DollyFest: ‘La celebración de una vida’. El concierto estaba previsto para celebrarse en enero de 2026, pero tuvo que aplazarse por el estado de salud de la cantante.

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“En lo que respecta a un homenaje tradicional, eso no era lo que Dolly deseaba. Por lo tanto, nos parece más apropiado hacer una pausa, dejar que todos los tributos que tengan sentido surjan de forma natural y, luego, llevar a cabo este concepto de festival que Dolly ideó. Esto es algo auténtico para ella, algo que me parece correcto y algo en lo que artistas y fans de todo el mundo pueden participar, al tiempo que les da a todos tiempo para el duelo y para planificar”, explicó Nozell en el comunicado.

Su representante añadió que el evento, que había sido pensado para reunir a varios artistas en Nashville y tener a Dolly Parton como presentadora, será ahora un festival de más días. “Se transformará en una fiesta mundial de dos días, dos fines de semana y dos continentes, una fiesta inolvidable”.

Tras la muerte de la cantante y actriz, uno de los homenajes más esperados fue el que le dedicó su ahijada, Miley Cyrus, quien además dejó por escrito que creará un tema dedicado a Parton. “Lo que sé es que Dolly querría que viviera este sentimiento, que compusiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fortaleza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones giró en torno a la música y la metamorfosis. Siempre la amaré y querré que se sienta orgullosa de mí”.v