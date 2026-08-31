Secuestros en Perú alcanzan récord en 2026: denuncias ya superan el promedio mensual de los últimos años | Composición LR

Secuestros en Perú alcanzan récord en 2026: denuncias ya superan el promedio mensual de los últimos años | Composición LR

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Las denuncias por secuestro mantienen una tendencia al alza en el Perú y 2026 podría convertirse en el año con el mayor número de casos registrados en los últimos años. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio Público, actualizados hasta el 31 de julio, el país registra actualmente un promedio de 428 denuncias por secuestro al mes, cifra que supera los promedios de los años anteriores.

El incremento se evidencia al comparar el comportamiento reciente. En 2020 se registraba un promedio de 142 denuncias mensuales, mientras que en 2022 la cifra llegó a 283. Para 2025, el promedio se elevó a 410 casos por mes. En lo que va de 2026, este indicador ya alcanzó las 428 denuncias mensuales.

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La evolución refleja un aumento sostenido de este delito y plantea un escenario de especial preocupación para las autoridades, debido a que todavía restan cuatro meses para culminar el año.

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2026 podría superar las 5.000 denuncias

Si el ritmo actual se mantiene durante los próximos meses, el número acumulado de denuncias podría superar las 5.100 al cierre de 2026. Esta estimación parte de mantener constante el promedio mensual registrado hasta julio.

Sin embargo, existe otro escenario que podría elevar aún más la cifra. El comportamiento histórico muestra que durante los últimos meses del año pueden producirse incrementos asociados a una mayor actividad económica y movilidad por las fiestas de fin de año.

Bajo una proyección estacional, el promedio mensual podría subir hasta aproximadamente 458 denuncias, lo que llevaría el acumulado anual a bordear las 5.500 denuncias por secuestro.

Se trata de proyecciones elaboradas a partir del comportamiento histórico y no de una cifra oficial definitiva para el cierre de 2026. No obstante, el escenario evidencia la magnitud que podría alcanzar este delito si la tendencia actual no se revierte.

Una tendencia que no se detiene

Los registros muestran que el incremento no corresponde a un comportamiento aislado de este año. El promedio mensual de denuncias prácticamente se ha triplicado respecto de 2020 y continúa creciendo en comparación con los años más recientes.

El dato adquiere relevancia en un contexto de expansión de diversas modalidades delictivas vinculadas al crimen organizado, entre ellas la extorsión y el secuestro, delitos que afectan tanto a ciudadanos como a empresarios y trabajadores.

El avance de las denuncias plantea además interrogantes sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a organizaciones criminales que recurren al secuestro como mecanismo para obtener dinero o ejercer control sobre sus víctimas.

Lima concentra las denuncias por secuestro, seguida de Arequipa y Junín

Los registros del Ministerio Público también permiten identificar dónde se concentra este delito. Lima encabeza la lista de departamentos con mayor número de denuncias por secuestro en 2026, seguida por Arequipa, Junín, La Libertad y Callao. A nivel provincial, Lima ocupa nuevamente el primer lugar, mientras que Arequipa, Huancayo, Callao y Trujillo completan el grupo con mayor cantidad de casos.

La distribución territorial también muestra algunos de los puntos donde el secuestro tiene mayor presencia. Entre los cinco distritos con más denuncias figuran Callao, Arequipa, San Juan de Lurigancho, Trujillo y Huancayo. El Callao aparece en el primer lugar de este ranking, seguido por Arequipa y San Juan de Lurigancho.

Hasta el 31 de julio de 2026, el sistema del Ministerio Público contabilizaba 2.999 denuncias por secuestro, con un promedio mensual de 428 casos. La información geográfica permite advertir que el problema no se limita a Lima Metropolitana, sino que también alcanza ciudades de otras regiones del país, particularmente en la costa y la sierra.

Con cuatro meses todavía por delante, el comportamiento de las denuncias determinará si 2026 termina estableciendo un nuevo máximo. Por ahora, los registros disponibles ya ubican al año por encima del promedio mensual observado en 2025.