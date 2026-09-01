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PNP niega que patrullero participara en masacre de Trujillo: camioneta habría utilizado placa clonada y pertenece a un particular

Las pesquisas hechas por la propia policía revelaron que la placa correspondiente al vehículo investigado es BNG-906, de propiedad particular. La PNP advirtió que la simulación de intervenciones puede ser usada por delincuentes para engañar a las víctimas.

Según la PNP, la camioneta utilizada en el crimen fue hallada con una placa clonada, y han determinado que la matrícula original pertenece a un vehículo particular.
Según la PNP, la camioneta utilizada en el crimen fue hallada con una placa clonada, y han determinado que la matrícula original pertenece a un vehículo particular. | Foto: difusión
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La Policía Nacional del Perú (PNP) negó que una unidad de su institución o del Ministerio del Interior haya participado en el secuestro de un empresario y el homicidio de cuatro personas en Trujillo, región La Libertad. A través del Comunicado N.º 19-2026, difundido este 1 de septiembre, la institución sostuvo que la camioneta investigada no corresponde a un vehículo oficial.

Según la PNP, las verificaciones técnico-policiales realizadas hasta el momento establecieron que la unidad captada en imágenes habría utilizado de manera fraudulenta una placa policial. La institución precisó además que las pesquisas permitieron hallar otra matrícula que correspondería a una camioneta Toyota Hilux de propiedad particular, mientras continúan las diligencias para identificar a todos los responsables y determinar el origen de los bienes empleados.

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Comunicado PNP

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PNP asegura que la placa EPF-176 fue clonada y no corresponde a la camioneta investigada

La Policía informó que la placa EPF-176, exhibida por la camioneta relacionada con el caso, habría sido clonada y colocada de forma indebida. De acuerdo con el comunicado, las características físicas y los registros del vehículo investigado no coinciden con los de una unidad oficial del Ministerio del Interior ni de la PNP.

La institución agregó que la unidad policial que sí tiene asignada legítimamente la matrícula EPF-176 fue ubicada y verificada. Se trata de un patrullero destinado al Departamento de Seguridad y Protección de Carreteras de San Gabán-Juliaca, que permanece bajo control institucional. La PNP indicó que ese vehículo se encuentra inoperativo desde el 28 de agosto de 2025 y conserva sus elementos de identificación correspondientes.

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PNP descarta, hasta el momento, indicios contra agentes o unidades móviles por el caso Trujillo

Las investigaciones también permitieron ubicar la placa BNG-906, que, según la consulta registral citada por la Policía, pertenece a una camioneta Toyota Hilux de propiedad particular. Para la PNP, esta matrícula sería la identificación original del vehículo investigado y ya fue incorporada a las pericias técnico-científicas que continúan en desarrollo.

La institución también señaló que el uso de prendas, distintivos o equipamiento similar al policial no prueba una relación con la PNP. Según el comunicado, la simulación de una intervención policial puede ser utilizada por delincuentes para sorprender y someter a sus víctimas. Hasta el momento, la Policía afirma que no existen indicios que involucren a personal policial ni a unidades móviles de la institución. Las diligencias continúan para identificar, localizar y capturar a los responsables del secuestro y los homicidios, así como para establecer la procedencia de los bienes utilizados en los hechos.

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