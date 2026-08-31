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Más de 150 operadores de justicia participaron en jornada académica sobre flagrancia

Jueces, fiscales y otros operadores de justicia penal participaron en exposiciones sobre protocolos y gestión de las Unidades de Flagrancia.

Operadores de justicia participaron en jornada académica sobre flagrancia. Foto: difusión.
Operadores de justicia participaron en jornada académica sobre flagrancia. Foto: difusión.
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Más de 150 operadores de justicia penal participaron de la jornada académica desarrollada en el marco del II Aniversario de Creación de la Unidad Modelo de Flagrancia de La Libertad, organizada por esta sede interinstitucional y la Unidad Académica de la Corte de La Libertad.

PUEDES VER: Unidad de Flagrancia de Trujillo cumple 2 años con trabajo articulado contra el delito | La Libertad | La República

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Esta actividad tuvo como ponentes a los doctores Robert Mendieta Narro, juez especializado penal de la Corte, y Edman Rodríguez Vásquez, secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú, quienes expusieron los temas “Protocolo de actuación interinstitucional de las Unidades de Flagrancia Delictiva” y “Rol del administrador y los jueces en las Unidades de Flagrancia”, respectivamente.

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