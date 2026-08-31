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Cuatro nuevos jueces titulares asumen funciones en dependencias judiciales de Piura

Cuatro jueces especializados titulares iniciaron funciones en Piura y Paita, tras ser nombrados por la Junta Nacional de Justicia.

Cuatro nuevos jueces titulares asumieron funciones en Piura y Paita. Foto: difusión.
Cuatro nuevos jueces titulares asumieron funciones en Piura y Paita. Foto: difusión.
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Los nuevos jueces especializados titulares Jean Paul Montero Feria, María Janet Eneque Yauce, Jennifer Juliet Huertas Goicochea y Teresa Aurelia Nole Zapata, quienes fueron nombrados recientemente por la Junta Nacional de Justicia, tomaron posesión de sus respectivos cargos ante el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Correa Castro.

De esta manera Jean Montero asumirá el despacho del Juzgado Permanente de Investigación Preparatoria de Paita, y María Eneque hará lo propio en el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Piura.

PUEDES VER: Corte de Piura incorpora a dos nuevos jueces titulares en Familia y Penal | piura | La República

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Por su parte, Jennifer Huertas y Teresa Nole, se desempeñarán como juezas especializadas del Cuarto Juzgado de Trabajo (NLPT) de Piura y del Quinto Juzgado de Trabajo – CALP de Piura.

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