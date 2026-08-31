Bono de S/487 para docentes y auxiliares se pagará por única vez: consulta quiénes lo cobran, requisitos oficiales y fecha de pago

Más de 400.000 docentes y auxiliares de instituciones educativas públicas recibirán un bono extraordinario de S/487. | Foto: Andina/Composición LR

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Más de 400.000 docentes y auxiliares de instituciones educativas públicas recibirán un bono extraordinario de S/487 durante los últimos días de agosto de 2026, tras la aprobación de la Ley n.º 32732. El beneficio será entregado por única vez a trabajadores nombrados y contratados que cumplan con las condiciones establecidas en la norma y mantengan vínculo laboral vigente al momento del desembolso.

Para financiar esta bonificación, el Gobierno destinó más de S/211 millones, monto que será distribuido mediante una planilla adicional. El Ministerio de Educación coordina la ejecución del pago, mientras que las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local tendrán a su cargo la entrega a quienes acrediten los requisitos oficiales.

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Estos son los requisitos que exige la Ley n.º 32732 para recibir el pago

El bono de S/487 está dirigido a docentes y auxiliares comprendidos en la Ley de Reforma Magisterial que presten servicios en instituciones educativas públicas administradas por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. La medida incluye tanto a personal nombrado como contratado, siempre que figure dentro de los registros considerados por la norma.

Uno de los principales requisitos consiste en aparecer en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de los Recursos Humanos del Sector Público al 31 de diciembre de 2024. Además, los beneficiarios deben mantener un registro activo en dicha plataforma desde el 20 de julio de 2026, fecha en la que entró en vigencia la disposición. También deberán contar con una relación laboral vigente cuando corresponda efectuar el pago.

DRE y UGEL estarán a cargo de distribuir la bonificación extraordinaria

El Ministerio de Educación prevé concretar la entrega del bono hacia fines de agosto de 2026. Para realizar el desembolso se empleará una planilla complementaria creada específicamente para procesar esta bonificación extraordinaria, separada de los pagos regulares que reciben los trabajadores del sector educativo público.

La ejecución quedará en manos de las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local, entidades responsables de verificar y aplicar las disposiciones correspondientes. Solo accederán a los S/487 aquellos docentes y auxiliares que reúnan todas las condiciones previstas. El presupuesto asignado supera los S/211 millones y permitirá atender a más de 400 000 trabajadores incluidos en el alcance de la medida aprobada para este año.