El candidato a gobernador regional por Renovación Popular aseguró que la gestión actual ha retornado este presupuesto al fisco, pero los registros del MEF demuestran que la cifra es en realidad considerablemente menor.

Durante una entrevista telefónica con Radio Quina del Perú, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el candidato al Gobierno Regional de Lambayeque por el partido Renovación Popular, Eduardo Fernández Meyzán, más conocido como Lolin Fernández, afirmó que la actual gestión regional ha devuelto S/.1,000 millones de soles al Tesoro Público.

PerúCheck contrastó esta declaración con los reportes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y halló que la cifra es superior al monto real devuelto y que carece de sustento técnico y legal.

Análisis detallado de la ejecución presupuestal en Lambayeque (2023-2025)

Año Fiscal 2023:

El Gobierno Regional de Lambayeque recibió un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total de S/.2,283 millones. De este monto, se registró un devengado de S/.1,988 millones. Es decir, se ejecutó el 87.1%.

De acuerdo al sistema presupuestal peruano, no todo el dinero que una entidad pública deja de gastar regresa a las arcas del gobierno central.

El dinero que sí se devuelve corresponde a los recursos ordinarios, que es el dinero que proviene directamente de los impuestos recaudados a nivel nacional.

Por el contrario, el dinero que no se devuelve corresponde a los recursos determinados, que son los montos recaudados directamente como el canon, sobrecanon, regalías, entre otros. El dinero de estas fuentes que no se llega a gastar se convierte en Saldo de Balance, y se queda en las cuentas de la región para ser utilizado el año siguiente en más obras y proyectos.

Transparencia económica 2023

En el caso de Lambayeque, el PIM de los recursos ordinarios ascendió a S/1,699 millones, y se devengaron S/.1,630 millones. Esto indica que la porción del dinero central no gastada fue de aproximadamente S/ 38.7 millones.

En contraste, el grueso de la inejecución nominal ocurrió en los recursos determinados, que tuvieron un PIM de S/.504.8 millones y un devengado de S/.259.3 millones (51.4% de avance).

Es decir, el monto no ejecutado y susceptible de devolución fue de S/ 38.7 millones, equivalente a una inejecución del 2.3% de los recursos ordinarios.

Año Fiscal 2024:

En este periodo, la ejecución de los recursos ordinarios (dinero que sí se devuelve) subió al 98.2%. Se devengaron S/ 1,708’899,685 de un PIM de S/ 1,739’782,639. Esto revela un margen mínimo de fondos no utilizados de la fuente central.

Es decir, el monto no ejecutado y susceptible de devolución fue de S/ 30,882,954, lo que equivale a una inejecución presupuestal del 1.8%.

Transparencia económica 2024

Año Fiscal 2025:

Para el año anterior, los recursos ordinarios operaron con una ejecución casi total del 99.1%, al registrar un devengado de S/ 1,829’340,123 frente a un PIM de S/ 1,846’593,223. Esto evidencia que prácticamente ningún recurso del tesoro público quedó rezagado.

Es decir, el monto no ejecutado y susceptible de devolución fue de S/ 17,253,100, equivalente a una inejecución del 0.9%.

Transparencia económica 2025

Con respecto al año 2026, no se puede determinar cuál es monto devuelto a las arcas del estado ya que este periodo aún está en curso.

Cifra de candidato es matemáticamente imposible frente a la realidad fiscal

Si se suman las diferencias no ejecutadas (la brecha entre PIM y devengado) de todas las fuentes juntas, incluidas aquellas que no se devuelven, de los tres años fiscalizados ―S/ 294.8 millones en 2023 + S/ 187.3 millones en 2024 + S/ 140.5 millones en 2025―, el monto total del dinero no gastado en toda la gestión suma S/ 622.6 millones.

Esta cifra ni siquiera alcanza los S/.1,000 millones que afirma el candidato Eduardo Fernández. Además, al aislar la única fuente que formalmente se revierte al Tesoro Público (recursos ordinarios), los montos no ejecutados son sumamente bajos debido a que la ejecución en ese rubro superó siempre el 97% o 98% en cada uno de los años.

PerúCheck trató de comunicarse con el candidato Fernández, pero hasta el cierre de este informe no respondió a llamadas ni mensajes.

Conclusión

Los datos oficiales del MEF revelan que la inejecución acumulada del presupuesto del Gobierno Regional de Lambayeque durante los años 2023, 2024 y 2025 no se acercan ni a S/.700 millones. Además, la gran mayoría de los saldos no gastados corresponden a recursos determinados (como canon y regalías) que se convierten en saldos de balance para el año siguiente, mientras que los fondos del Tesoro Público –y que deben retornar al Gobierno Central si no se utilizan– se han ejecutado por encima del 97% de manera sostenida. Por ello, PerúCheck califica la afirmación de Lolin Fernández como falsa.

Nota elaborada por Paola Ferrer, de PerúCheck.