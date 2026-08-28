Consejo Fiscal advierte que crecimiento de 3,4% para 2027 es exigente y alerta por riesgos para las cuentas públicas

Entre 2023 y 2026, el gasto corriente en el PIA subió de 68,7% a 74,3% y la inversión pública bajó de 28,5% a 22,3%, señaló el CF. | Composición LR/Andina

Entre 2023 y 2026, el gasto corriente en el PIA subió de 68,7% a 74,3% y la inversión pública bajó de 28,5% a 22,3%, señaló el CF. | Composición LR/Andina

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El Consejo Fiscal (CF) considera exigente la proyección de crecimiento de 3,4% para 2027 planteada por el Gobierno en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030 y advierte que existen riesgos significativos a la baja, principalmente por la magnitud y duración que podría alcanzar el Fenómeno El Niño (FEN). A ello se suman la incertidumbre internacional, eventuales conflictos sociales que afecten sectores como la minería y una posible desaceleración de la inversión pública durante la transición de autoridades subnacionales.

El pronunciamiento forma parte del Informe N.° 04-2026-CF, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) remitiera al Consejo Fiscal el proyecto de MMM el 20 de agosto. El documento establece las proyecciones macroeconómicas y fiscales que sirven como referencia para la elaboración del presupuesto público de 2027.

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El MMM contempla un crecimiento real del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,4% tanto para 2026 como para 2027, mientras que para el periodo 2028-2030 proyecta una expansión anual de 4%. En materia fiscal, plantea reducir el déficit de 1,8% del PBI en 2026 a 1,4% en 2027 y 1% desde 2028. Sin embargo, el Consejo Fiscal precisa que estas cifras deben considerarse referenciales, debido a que el Gobierno ha anunciado una modificación de las reglas fiscales.

El FEN pone en duda la meta de crecimiento para 2027

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el escenario climático. El Consejo Fiscal señala que la economía tendría que mantener un ritmo de expansión suficiente para alcanzar la meta del MMM, pese a que durante mayo y junio de 2026 el crecimiento del PBI se moderó a un promedio interanual de 2%, frente al 3,6% registrado entre enero y abril.

Para 2027, el organismo considera que la tasa de 3,4% enfrenta riesgos importantes. El principal es la posibilidad de que el FEN costero y/o global tenga efectos más intensos y persistentes de los considerados en el escenario base. De acuerdo con el informe, el FEN costero podría prolongarse hasta los primeros meses de 2027 y alcanzar una magnitud entre fuerte y extraordinaria, según el comunicado citado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

El impacto no se limitaría a la producción. Un fenómeno de mayor intensidad podría afectar infraestructura y generar presiones adicionales sobre el gasto público. Por ello, el Consejo Fiscal plantea que las proyecciones incorporen escenarios alternativos de gasto para distintas magnitudes de respuesta y reconstrucción.

A los riesgos climáticos se agrega el escenario internacional. El CF advierte sobre las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos y la posibilidad de un debilitamiento estructural del crecimiento de China, un factor particularmente relevante para Perú por su exposición a la demanda externa y a los precios de las materias primas.

El crecimiento de 4% desde 2028 también genera dudas

Las observaciones del Consejo Fiscal no se limitan a 2027. Para el periodo 2028-2030, considera “notablemente exigente” la expansión promedio de 4% planteada por el MMM.

La proyección supone un fuerte dinamismo de la inversión privada, que debería crecer en promedio 7,5% anual, por encima del 5,7% previsto en el anterior Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas. El CF considera que alcanzar ese ritmo requiere que la reciente mejora de las expectativas empresariales se traduzca efectivamente en nuevas decisiones de inversión.

El organismo observa, además, que la cartera minera contemplada en el MMM tiene una escala menor respecto de anteriores ciclos de inversión. Proyectos como Trapiche, Los Chancas y Michiquillay, identificados entre los de mayor tamaño, acumulan postergaciones. El Consejo Fiscal también señala riesgos para la ejecución de proyectos de infraestructura, particularmente aquellos desarrollados mediante Asociaciones Público-Privadas, debido a problemas relacionados con la liberación de predios y la coordinación entre entidades.

El documento también pone en perspectiva la capacidad de crecimiento de la economía. Según estimaciones citadas por el propio CF, el crecimiento potencial pasó de un promedio de 3,5% entre 2014 y 2019 a 2,6% entre 2022 y 2025, y se ubicaría actualmente alrededor de 3% al incorporar la proyección de 2026.

Más ingresos no significan una mejora permanente

Otro punto central del informe es la evolución de los ingresos fiscales. Para 2026, el MMM proyecta un incremento de los ingresos corrientes del Gobierno General superior a S/30.000 millones frente a 2025 y de más de S/21.000 millones respecto de la estimación utilizada para elaborar el presupuesto de este año.

El Consejo Fiscal advierte que este salto sería excepcional y está explicado en buena parte por factores que pueden revertirse. Entre ellos figuran los elevados precios de las materias primas, mayores transferencias extraordinarias de utilidades al Tesoro, los resultados de la campaña de regularización del Impuesto a la Renta y mayores coeficientes de pago a cuenta.

Por ello, el CF cuestiona que el incremento de la recaudación sea interpretado como una mejora estructural de la capacidad tributaria. Una caída de los precios de exportación podría tener un efecto importante sobre las cuentas públicas: un ejercicio de sensibilidad citado en el informe estima que una corrección de estos precios podría reducir los ingresos fiscales en aproximadamente 1,2 puntos porcentuales del PBI.

Para 2028-2030, el riesgo aumenta. El MMM mantiene precios de exportación elevados y proyecta un crecimiento cercano al 4%, mientras que los ingresos no vinculados a recursos naturales permanecerían alrededor de 16,9% del PBI. El Consejo Fiscal señala que esto evidencia las dificultades del sistema tributario para convertir un mayor crecimiento económico en ingresos permanentes.

Gasto público: S/262 mil millones y cuarto año de incumplimiento

La situación del gasto constituye otra de las principales advertencias. Para 2026, el MMM proyecta un gasto no financiero del Gobierno General cercano a S/262.000 millones, unos S/10.000 millones por encima del límite que resultaría de aplicar la regla de gasto, incluida la compensación por el desvío de 2025.

Si estas cifras se concretan, el Consejo Fiscal estima que las reglas fiscales serían incumplidas conjuntamente por cuarto año consecutivo. Además, el gasto corriente, sin incluir mantenimiento, crecería 6,6% real, frente a un límite de 2,4% establecido por la regla correspondiente.

El organismo también identifica un cambio en la composición del gasto. Entre 2023 y 2026, la participación del gasto corriente dentro del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) no financiero habría aumentado de 68,7% a 74,3%, mientras que la inversión pública habría disminuido de 28,5% a 22,3%.

Para 2027, el MMM prevé que el gasto no financiero crezca 1,7% real. El Consejo Fiscal considera que la moderación es necesaria, pero advierte que el reto será lograr que el presupuesto aprobado sea consistente con la senda fiscal planteada y evitar que posteriores ampliaciones terminen elevando el gasto por encima de lo previsto.

316 leyes con impacto fiscal y una factura aún incierta

La presión sobre el gasto también proviene de las normas aprobadas durante los últimos años. El Consejo Fiscal identifica 316 leyes aprobadas durante el periodo parlamentario 2021-2026 con impacto fiscal adverso. De ellas, 256 incrementan el gasto, 48 reducen la recaudación tributaria y 12 afectan las finanzas públicas subnacionales.

Dentro de ese grupo, 70 leyes tendrían un costo anual conjunto estimado cercano a S/40.000 millones y otras cinco representarían un costo total estimado de S/132.000 millones. Sin embargo, existe una dificultad adicional: 241 de las 316 leyes no cuentan con una estimación de su costo fiscal.

El CF advierte que la acumulación de obligaciones permanentes puede hacer inviable la trayectoria de gasto incluso cuando cada norma, considerada individualmente, parezca manejable. El problema adquiere mayor relevancia por el costo de las medidas aprobadas en materia de recursos humanos, que el MMM estima en alrededor de S/50.000 millones anuales para 2027, con una tendencia creciente en los años posteriores.

El propio informe plantea un escenario alternativo: si se asumieran íntegramente las obligaciones ya aprobadas y, al mismo tiempo, se mantuvieran la inversión y los servicios esenciales, el déficit fiscal podría llegar a aproximadamente 2,7% del PBI en 2027 y mantenerse cerca de 2,8% entre 2028 y 2030. En ese escenario, la deuda pública subiría hasta alrededor de 33,8% del PBI al final del periodo.

Déficit baja, pero el ahorro fiscal sigue siendo limitado

El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses se redujo hasta 1% del PBI durante los primeros siete meses de 2026, pero el Consejo Fiscal atribuye buena parte de esa mejora a una mayor recaudación de carácter transitorio. Por ello, considera factible la meta de 1,8% del PBI para el cierre del año, aunque señala que será necesario contener el crecimiento del gasto durante los últimos meses.

Para 2027, en cambio, la reducción hasta 1,4% del PBI está condicionada a que los ingresos se mantengan en niveles similares a los previstos para 2026 y a que el gasto no financiero permanezca acotado. Una caída de los precios de exportación, un FEN más intenso o nuevas presiones derivadas de leyes con impacto fiscal podrían alterar esa trayectoria.

El Consejo Fiscal también llama la atención sobre la deuda pública neta. Desde 2013, esta aumentó alrededor de 20 puntos porcentuales del PBI, casi el doble del incremento registrado por la deuda bruta. En paralelo, los activos financieros del sector público no financiero cayeron hasta 7,4% del PBI en 2025, su menor nivel desde 2001.

A esto se suma un riesgo que el CF considera insuficientemente desarrollado en el MMM: la situación financiera de Petroperú. El organismo también pide transparentar las contingencias fiscales asociadas a grandes proyectos de infraestructura que requieran un componente importante de cofinanciamiento estatal.

El informe, finalmente, plantea que la versión definitiva del MMM incorpore proyecciones trimestrales de los principales agregados macrofiscales para 2026. Según el Consejo Fiscal, esa información permitiría hacer un seguimiento más preciso del cumplimiento de las reglas fiscales y funcionaría como una señal de alerta temprana ante eventuales desviaciones.