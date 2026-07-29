Familias llevan su sofá a la avenida Brasil para asegurar un lugar en la Parada Cívico Militar 2026

Ciudadanos se instalan desde tempranas horas para ver la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 | Foto: La República

Ciudadanos se instalan desde tempranas horas para ver la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 | Foto: La República

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La tradición de conseguir el mejor lugar para ver la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 llevó a algunas familias a tomar medidas poco habituales. Desde las primeras horas de este miércoles 29 de julio, ciudadanía se instaló en la avenida Brasil con sillas, banquitos y hasta un sofá para esperar el paso de las delegaciones militares y policiales.

Con mantas, alimentos y otros objetos para hacer más cómoda la espera, los asistentes ocuparon espacios cercanos al recorrido del desfile, especialmente en los sectores donde no se habilitaron tribunas oficiales, cuyo acceso está reservado mediante invitación.

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La concentración del público comenzó desde las 3.00 a. m., a pocas horas del inicio de la ceremonia, programada para las 10.00 a. m. El evento reúne a representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú e instituciones invitadas por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

Delegaciones listas para desfile

En paralelo, las delegaciones participantes realizaron sus últimos preparativos en los alrededores de las avenidas Brasil, Javier Prado y Salaverry. Los asistentes pudieron observar exhibiciones previas de las unidades que formarán parte de la ceremonia.

Entre las presentaciones que generan mayor expectativa se encuentran la Guardia Canina de la Policía Nacional, la exhibición de drones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la participación del Grupo Terna, cuyos efectivos mostrarán parte de las estrategias que emplean en sus operaciones contra la delincuencia.

La Policía Nacional también presentará sus robots humanoides y cuadrúpedos, prototipos desarrollados para fortalecer las labores de apoyo ciudadano y las intervenciones operativas mediante el uso de tecnología.

Restricciones por la ceremonia

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, alrededor de 3.000 personas participarán en el desfile, entre integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, delegaciones extranjeras, veteranos de guerra, organizaciones invitadas y representantes de instituciones civiles.

Por el desarrollo de la ceremonia, el tránsito vehicular permanecerá restringido en la avenida Brasil y vías aledañas hasta aproximadamente las 3.00 p. m. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y a los usuarios del transporte público informarse sobre los desvíos establecidos.