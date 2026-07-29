HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 Gran Parada Militar 2026 en vivo: desfile por Fiestas Patrias | La República | #29xLR

Sociedad

Familias llevan su sofá a la avenida Brasil para asegurar un lugar en la Parada Cívico Militar 2026

Cerca de 3.000 personas participarán en la ceremonia por Fiestas Patrias, con exhibiciones de drones y tecnología avanzada. Se recomienda evitar la zona por restricciones de tránsito hasta las 3.00 p. m.

Ciudadanos se instalan desde tempranas horas para ver la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026
Ciudadanos se instalan desde tempranas horas para ver la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 | Foto: La República
Escuchar
Resumen
Compartir

La tradición de conseguir el mejor lugar para ver la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 llevó a algunas familias a tomar medidas poco habituales. Desde las primeras horas de este miércoles 29 de julio, ciudadanía se instaló en la avenida Brasil con sillas, banquitos y hasta un sofá para esperar el paso de las delegaciones militares y policiales.

Con mantas, alimentos y otros objetos para hacer más cómoda la espera, los asistentes ocuparon espacios cercanos al recorrido del desfile, especialmente en los sectores donde no se habilitaron tribunas oficiales, cuyo acceso está reservado mediante invitación.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La concentración del público comenzó desde las 3.00 a. m., a pocas horas del inicio de la ceremonia, programada para las 10.00 a. m. El evento reúne a representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú e instituciones invitadas por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

PUEDES VER: Vendedores ocupan avenida Brasil y ofrecen sillas de hasta S/35 para ver el paso de las delegaciones en el Desfile Cívico Militar 2026

lr.pe

Delegaciones listas para desfile

En paralelo, las delegaciones participantes realizaron sus últimos preparativos en los alrededores de las avenidas Brasil, Javier Prado y Salaverry. Los asistentes pudieron observar exhibiciones previas de las unidades que formarán parte de la ceremonia.

Entre las presentaciones que generan mayor expectativa se encuentran la Guardia Canina de la Policía Nacional, la exhibición de drones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la participación del Grupo Terna, cuyos efectivos mostrarán parte de las estrategias que emplean en sus operaciones contra la delincuencia.

La Policía Nacional también presentará sus robots humanoides y cuadrúpedos, prototipos desarrollados para fortalecer las labores de apoyo ciudadano y las intervenciones operativas mediante el uso de tecnología.

Restricciones por la ceremonia

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, alrededor de 3.000 personas participarán en el desfile, entre integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, delegaciones extranjeras, veteranos de guerra, organizaciones invitadas y representantes de instituciones civiles.

Por el desarrollo de la ceremonia, el tránsito vehicular permanecerá restringido en la avenida Brasil y vías aledañas hasta aproximadamente las 3.00 p. m. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y a los usuarios del transporte público informarse sobre los desvíos establecidos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gran Parada Militar 2026 EN VIVO HOY: sigue el minuto a minuto del desfile de las Fuerzas Armadas y la PNP con las últimas incidencias desde la av. Brasil

Gran Parada Militar 2026 EN VIVO HOY: sigue el minuto a minuto del desfile de las Fuerzas Armadas y la PNP con las últimas incidencias desde la av. Brasil

LEER MÁS
Desfile Cívico Militar: PNP presenta robots humanoides y cuadrúpedos en que apoyarán en seguridad, patrullaje y rescates

Desfile Cívico Militar: PNP presenta robots humanoides y cuadrúpedos en que apoyarán en seguridad, patrullaje y rescates

LEER MÁS
Senamhi revela el clima para el Desfile Cívico Militar 2026: conoce el pronóstico de este 29 de julio

Senamhi revela el clima para el Desfile Cívico Militar 2026: conoce el pronóstico de este 29 de julio

LEER MÁS
¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

LEER MÁS
Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gran Parada Militar 2026 EN VIVO HOY: sigue el minuto a minuto del desfile de las Fuerzas Armadas y la PNP con las últimas incidencias desde la av. Brasil

Gran Parada Militar 2026 EN VIVO HOY: sigue el minuto a minuto del desfile de las Fuerzas Armadas y la PNP con las últimas incidencias desde la av. Brasil

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

LEER MÁS
Vendedores ocupan avenida Brasil y ofrecen sillas de hasta S/35 para ver el paso de las delegaciones en el Desfile Cívico Militar 2026

Vendedores ocupan avenida Brasil y ofrecen sillas de hasta S/35 para ver el paso de las delegaciones en el Desfile Cívico Militar 2026

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

LEER MÁS
Cierre de la avenida Brasil este 29 de julio: conoce las rutas de desvío del transporte público por la Gran Parada Militar

Cierre de la avenida Brasil este 29 de julio: conoce las rutas de desvío del transporte público por la Gran Parada Militar

LEER MÁS
Miembro de la Marina de Guerra se descompensa previo a la ceremonia de reconocimiento de Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

Miembro de la Marina de Guerra se descompensa previo a la ceremonia de reconocimiento de Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025