La violencia contra el transporte público en Lima y Callao se recrudece. En 24 horas, al menos dos conductores fueron asesinados y varios pasajeros resultaron heridos en balaceras. | Composición LR

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La violencia contra el transporte público volvió a golpear a Lima y Callao. En menos de 24 horas, conductores y pasajeros fueron víctimas de una serie de ataques armados registrados en distintos puntos de la capital. El saldo incluye al menos dos conductores asesinados, varios heridos y pasajeros que quedaron expuestos a balaceras mientras se desplazaban en sus unidades.

El caso más reciente ocurrió la mañana de este miércoles 22 de julio en el Callao. Un conductor de una combi que cubría la ruta Callao-Lima fue asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido por las inmediaciones de la avenida Argentina.

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La víctima fue identificada como José Christian Manuel Robles Bernal, de 31 años. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se encontraba cerca del cruce de las avenidas Argentina y Santa Rosa cuando fue interceptado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Los atacantes se acercaron al vehículo de transporte público y dispararon directamente contra el chofer. El conductor quedó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones.

El ataque ocurrió en el pasaje Villegas, a poca distancia de la avenida Argentina. La Policía Nacional acordonó la zona y comenzó con la recolección de evidencias para identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.

Ataques en distintos puntos de Lima

El asesinato del conductor en el Callao se produjo luego de una jornada marcada por varios atentados contra unidades de transporte público en diferentes distritos de Lima.

Uno de los casos ocurrió en Comas, donde un conductor de la empresa Santa Cruz, que cubre la ruta entre el Rímac y Carabayllo, evitó ser asesinado luego de advertir que un supuesto pasajero intentaba abordar la unidad con un arma de fuego.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Los Incas y Retablo. Según el testimonio del chofer, el sujeto se hizo pasar por pasajero y, cuando estaba por subir al vehículo, el conductor advirtió que portaba un arma. Ante ello, aceleró la unidad para escapar.

El atacante realizó al menos dos disparos contra el bus. Los proyectiles impactaron en la carrocería, mientras que los pasajeros se lanzaron al suelo para evitar ser alcanzados. No se reportaron víctimas mortales ni heridos.

La unidad fue posteriormente trasladada a la comisaría de Santa Luzmila, donde se iniciaron las diligencias. La principal hipótesis policial apunta a un posible ataque vinculado con extorsiones contra la empresa de transporte.

En Los Olivos, otra balacera dejó herida a una pasajera de 48 años. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Universitaria y Carlos Izaguirre, cuando sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra un bus en movimiento.

La víctima, identificada como Dilcia Marina Gupioc Chuquisuta, recibió un impacto de bala en el pómulo y fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos sujetos vestidos de negro siguieron a la unidad. Uno de ellos, que viajaba como copiloto en la motocicleta, sacó un arma y disparó contra el vehículo.

El ataque ocurrió frente a un paradero concurrido. Al escuchar los disparos, transeúntes y comerciantes huyeron para ponerse a salvo.

El conductor del bus señaló que los vehículos que cubren la ruta entre la avenida Carlos Izaguirre y Oquendo, en el Callao, son víctimas de amenazas y cobros de cupos. Por ello, la Policía no descarta que el atentado esté relacionado con una red de extorsión que opera contra transportistas de la zona.

Otro ataque contra un trabajador del transporte ocurrió en la avenida Solidaridad, cerca del sector Alfonso Ugarte, en San Juan de Miraflores.

Un conductor de la empresa San Genaro S.A. fue baleado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El ataque se produjo cuando la víctima se encontraba recogiendo pasajeros en un paradero.

Tras recibir los disparos, el chofer logró avanzar algunas cuadras con la unidad. Posteriormente, fue auxiliado y trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde permanecía con pronóstico reservado.

La Policía investiga el caso como un posible atentado extorsivo. En octubre del año pasado, otro vehículo de la misma empresa ya había sido atacado, aunque en aquella ocasión el conductor logró salir ileso.

Un mototaxista de 19 años fue asesinado en el Callao

La violencia también alcanzó a los mototaxistas. La noche del martes 21 de julio, William David Villanueva Rodríguez, de 19 años, fue asesinado dentro de su vehículo en el jirón Octavio Espinoza, frente a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en el sector de Santa Marina, en el Callao.

Según la información policial, el joven habría sido atacado por un sujeto que viajaba como pasajero. El hombre sacó un arma de fuego y disparó varias veces contra el conductor antes de escapar.

La víctima recibió al menos ocho impactos de bala. Aunque fue trasladada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, los médicos confirmaron su fallecimiento.

En la escena, los peritos de Criminalística encontraron al menos 11 casquillos de bala. El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao.

Violencia no da tregua

La ola de violencia también alcanzó a buses interprovinciales. Una unidad de Cruz del Norte fue atacada en la Panamericana Norte, en Puente Piedra, donde un proyectil rozó la cabeza del conductor. Horas después, un bus de Cruz del Sur fue baleado en Santa Anita, presuntamente tras dejarle un mensaje extorsivo. El chofer resultó herido por esquirlas y más de 30 pasajeros fueron evacuados.

La sucesión de ataques evidencia el nivel de exposición al que se enfrentan diariamente los trabajadores del transporte público y los pasajeros. En varios de los casos, los agresores utilizaron motocicletas para interceptar las unidades y disparar contra los conductores, mientras que las amenazas y cobros de cupos aparecen como una de las principales hipótesis detrás de los atentados.

Mientras las investigaciones continúan, la violencia vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en el transporte público y la capacidad de las autoridades para proteger a conductores y pasajeros frente a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.