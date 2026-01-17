Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,8 se sintió en Cañete, según IGP

Un sismo de magnitud 3,8 se registró a las 03:12 a.m. a 34 kilómetros al oeste de Chilca, Cañete, en la región de Lima. El temblor de hoy, 17 de enero, tuvo una profundidad de 47 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el sismo alcanzó una intensidad de grado III en Chilca. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descarta cualquier alerta de tsunami tras sismo de magnitud 3,8 registrado en Cañete, Lima.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD