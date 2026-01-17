HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,8 se sintió en Cañete, según IGP

El sismo de hoy 17 de enero registró a 34 kilómetros al oeste de Chilca y se produjo a una profundidad de 47 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo en Lima | Composición LR
Sismo en Lima | Composición LR

Un sismo de magnitud 3,8 se registró a las 03:12 a.m. a 34 kilómetros al oeste de Chilca, Cañete, en la región de Lima. El temblor de hoy, 17 de enero, tuvo una profundidad de 47 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el sismo alcanzó una intensidad de grado III en Chilca. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descarta cualquier alerta de tsunami tras sismo de magnitud 3,8 registrado en Cañete, Lima.

Sismo de magnitud 3,8 sacude Lima. Foto: IGP

Sismo de magnitud 3,8 sacude Lima. Foto: IGP

